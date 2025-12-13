Еще в прошлом сезоне Александр Шовковский приводил Динамо к чемпионству, а теперь остался без работы в конце ноября. Ему на замену пришел тренер команды U-19 Игорь Костюк, сообщает 24 Канал.
Почему Динамо проиграло Фиорентине?
Впрочем и ему не удалось спасти положение Динамо в Лиге конференций. Киевляне дали бой Фиорентине, но уступили со счетом 1:2. Этот результат досрочно оставил команду без плей-офф.
Известный комментатор Александр Михайлюк в эксклюзивном комментарии 24 Канала проанализировал игру Динамо против итальянцев. Эксперт выделил гол Николая Михайленко.
С Фиорентиной мы увидели более опытных исполнителей. Вышли преимущественно те, кто играл у Шовковского, и та же схема 4-3-3. То есть кардинальных изменений каких-то с точки зрения системы игры я не увидел. С "фиалками", конечно, лучший и самый положительный момент – это гол Михайленко, когда он издалека приложился и попал ближнюю "девятку",
– заявил Александр.
При этом комментатор не был в восторге от игры динамовских защитников. На игру вышла экспериментальная пара центрбеков Тиаре – Захарченко, тогда как игроки основы Попов и Михавко были вне состава.
В защите, честно говоря, так играть нельзя. Там были позиционные промахи, особенно Тиаре там "старался" в кавычках. К нему и Захарченко есть претензии. Мойзе Кин уж слишком раскованно себя чувствовал, очень много свободы получал. Показателен первый гол, когда в радиусе трех-четырех метров никого нет и он спокойно забивает,
– говорит Михайлюк.
В конце концов эксперт выделил и положительные моменты в игре Динамо. Главным героем встречи во Флоренции он считает вратаря Руслана Нещерета, который много спасал команду.
А вот Нещерет понравился по этому матчу. Я отметил бы его работу на линии. Все, что мог отбить, Руслан отбил. Работы у него было немало. У Динамо появилось больше вертикальной игры. И Волошин с его скоростью, забеганиями за спины защитников, комфортно себя чувствовал. Вот эти передачи от хавбеков были достаточно качественными и продуманными,
– резюмировал комментатор.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- "Бело-синие" не смогли добиться успеха в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Динамо вылетело от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Киевляне попали в основную стадию Лиги конференций. После поражения от Фиорентины Динамо упало на 28 место в турнирной таблице ЛК и потеряло шансы на выход в плей-офф.
- В УПЛ же Динамо разочаровывает еще больше. После четырех побед на старте Динамо выдало пять ничьих, а в ноябре умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд.
- В чемпионате Украины клуб идет аж шестым, отставая от лидеров на 12 очков. Впрочем команда продолжает бороться за Кубок, где уже выбила Шахтер и дошла до четвертьфинала.