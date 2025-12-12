Тур начнется двумя матчами в Александрии и Киеве. Вице-чемпион Украины будет принимать Кудривку, тогда как Оболонь встретится с Металлистом 1925, информирует 24 Канал.
Какое расписание игр 16-го тура УПЛ 2025 – 2026?
Центральной встречей уикенда станет сражение в Житомире. Претендент на чемпионство Полесье будет принимать амбициозные Карпаты, которые хотят вернуться к борьбе за еврокубки.
Также в субботу лидер турнирной таблицы ЛНЗ будет принимать Зарю. Представители Украины в Лиге конференций свои матчи отыграют в воскресенье, 14 декабря.
Динамо попытается одержать вторую победу при Игоре Костюке в домашней встрече с Вересом. Шахтер же ждет битва с Эпицентром, который в первом круге едва не отобрал очки у "горняков".
Расписание 16-го тура:
- 12 декабря, 15:30. Александрия – Кудривка
- 12 декабря, 18:00. Оболонь – Металлист 1925
- 13 декабря, 13:00. Кривбасс – Колос
- 13 декабря, 15:30. ЛНЗ – Заря
- 13 декабря, 18:00. Полесье – Карпаты
- 14 декабря, 13:00. Полтава – Рух
- 14 декабря, 15:30. Динамо – Верес
- 14 декабря, 18:00. Шахтер – Эпицентр
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|15
|10
|2
|3
|18 – 8
|32
|2.
|Шахтер
|15
|9
|5
|1
|37 – 12
|32
|3.
|Полесье
|15
|8
|3
|4
|23 – 9
|27
|4.
|Кривбасс
|15
|7
|4
|3
|27 – 23
|25
|5.
|Колосс
|15
|6
|6
|3
|16 – 12
|24
|6.
|Динамо
|15
|6
|5
|4
|32 – 21
|23
|7.
|Заря
|15
|6
|5
|4
|19 – 16
|23
|8.
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 – 11
|21
|9.
|Карпаты
|15
|4
|7
|5
|18 – 18
|19
|10.
|Вереск
|14
|4
|6
|4
|13 – 14
|18
|11.
|Оболонь
|15
|4
|5
|6
|11 – 24
|17
|12.
|Рух
|15
|5
|1
|9
|13 – 22
|16
|13.
|Кудривка
|15
|4
|2
|9
|18 – 29
|14
|14.
|Эпицентр
|15
|4
|2
|9
|18 – 22
|14
|15.
|Александрия
|15
|2
|4
|9
|13 – 27
|10
|16.
|Полтава
|15
|2
|3
|10
|13 – 36
|9
Как закончился 15-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Главная сенсация минувшего уик-энда – поражение Полесья во Львове. Подопечные Ротаня умудрились не только проиграть Руху, а еще и устроить драку в подтрибунном помещении.
- Еще одной неожиданностью стала осечка Шахтера в Ковалевке. "Горняки" не смогли обыграть Колос (0:0) и уступили лидерство в турнирной таблице ЛНЗ.
- Зато Динамо наконец-то одержало первую победу под руководством Игоря Костюка. "Бело-синие" обыграли новичка чемпионата Кудривку со счетом 2:1.
- Запомнился тур и скандальным моментом. Матч Металлист 1925 – Верес не был доигран из-за проблем с электричеством на стадионе в Житомире.