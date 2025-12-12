Тур розпочнеться двома матчами у Олександрії та Києві. Віцечемпіон України прийматиме Кудрівку, тоді як Оболонь зустрінеться із Металістом 1925, інформує 24 Канал.

Який розклад ігор 16-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Центральною зустріччю вікенду стане бій в Житомирі. Претендент на чемпіонство Полісся прийматиме амбітні Карпати, які хочуть повернутися до боротьби за єврокубки.

Також в суботу лідер турнірної таблиці ЛНЗ прийматиме Зорю. Представники України в Лізі конференцій свої матчі відіграють в неділю, 14 грудня.

Динамо спробує здобути другу перемогу за Ігоря Костюка у домашній зустрічі із Вересом. На Шахтар же чекає битва із Епіцентром, який у першому колі ледь не відібрав очки у "гірників".

Розклад 16-го туру:

12 грудня, 15:30 . Олександрія – Кудрівка

. Олександрія – Кудрівка 12 грудня, 18:00 . Оболонь – Металіст 1925

. Оболонь – Металіст 1925 13 грудня, 13:00 . Кривбас – Колос

. Кривбас – Колос 13 грудня, 15:30 . ЛНЗ – Зоря

. ЛНЗ – Зоря 13 грудня, 18:00 . Полісся – Карпати

. Полісся – Карпати 14 грудня, 13:00 . Полтава – Рух

. Полтава – Рух 14 грудня, 15:30 . Динамо – Верес

. Динамо – Верес 14 грудня, 18:00. Шахтар – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. ЛНЗ 15 10 2 3 18 – 8 32 2. Шахтар 15 9 5 1 37 – 12 32 3. Полісся 15 8 3 4 23 – 9 27 4. Кривбас 15 7 4 3 27 – 23 25 5. Колос 15 6 6 3 16 – 12 24 6. Динамо 15 6 5 4 32 – 21 23 7. Зоря 15 6 5 4 19 – 16 23 8. Металіст 1925 14 5 6 3 15 – 11 21 9. Карпати 15 4 7 5 18 – 18 19 10. Верес 14 4 6 4 13 – 14 18 11. Оболонь 15 4 5 6 11 – 24 17 12. Рух 15 5 1 9 13 – 22 16 13. Кудрівка 15 4 2 9 18 – 29 14 14. Епіцентр 15 4 2 9 18 – 22 14 15. Олександрія 15 2 4 9 13 – 27 10 16. Полтава 15 2 3 10 13 – 36 9

