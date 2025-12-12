Тур розпочнеться двома матчами у Олександрії та Києві. Віцечемпіон України прийматиме Кудрівку, тоді як Оболонь зустрінеться із Металістом 1925, інформує 24 Канал.
Який розклад ігор 16-го туру УПЛ 2025 – 2026?
Центральною зустріччю вікенду стане бій в Житомирі. Претендент на чемпіонство Полісся прийматиме амбітні Карпати, які хочуть повернутися до боротьби за єврокубки.
Також в суботу лідер турнірної таблиці ЛНЗ прийматиме Зорю. Представники України в Лізі конференцій свої матчі відіграють в неділю, 14 грудня.
Динамо спробує здобути другу перемогу за Ігоря Костюка у домашній зустрічі із Вересом. На Шахтар же чекає битва із Епіцентром, який у першому колі ледь не відібрав очки у "гірників".
Розклад 16-го туру:
- 12 грудня, 15:30. Олександрія – Кудрівка
- 12 грудня, 18:00. Оболонь – Металіст 1925
- 13 грудня, 13:00. Кривбас – Колос
- 13 грудня, 15:30. ЛНЗ – Зоря
- 13 грудня, 18:00. Полісся – Карпати
- 14 грудня, 13:00. Полтава – Рух
- 14 грудня, 15:30. Динамо – Верес
- 14 грудня, 18:00. Шахтар – Епіцентр
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|15
|10
|2
|3
|18 – 8
|32
|2.
|Шахтар
|15
|9
|5
|1
|37 – 12
|32
|3.
|Полісся
|15
|8
|3
|4
|23 – 9
|27
|4.
|Кривбас
|15
|7
|4
|3
|27 – 23
|25
|5.
|Колос
|15
|6
|6
|3
|16 – 12
|24
|6.
|Динамо
|15
|6
|5
|4
|32 – 21
|23
|7.
|Зоря
|15
|6
|5
|4
|19 – 16
|23
|8.
|Металіст 1925
|14
|5
|6
|3
|15 – 11
|21
|9.
|Карпати
|15
|4
|7
|5
|18 – 18
|19
|10.
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 – 14
|18
|11.
|Оболонь
|15
|4
|5
|6
|11 – 24
|17
|12.
|Рух
|15
|5
|1
|9
|13 – 22
|16
|13.
|Кудрівка
|15
|4
|2
|9
|18 – 29
|14
|14.
|Епіцентр
|15
|4
|2
|9
|18 – 22
|14
|15.
|Олександрія
|15
|2
|4
|9
|13 – 27
|10
|16.
|Полтава
|15
|2
|3
|10
|13 – 36
|9
Як закінчився 15-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Головна сенсація минулого вікенду – поразка Полісся у Львові. Підопічні Ротаня примудрились не тільки програти Руху, а ще й влаштувати бійку в підтрибунному приміщенні.
- Ще однією несподіванкою стала осічка Шахтаря в Ковалівці. "Гірники" не змогли обіграти Колос (0:0) та поступились лідерством в турнірній таблиці ЛНЗ.
- Натомість Динамо нарешті здобуло першу перемогу під керівництвом Ігоря Костюка. "Біло-сині" обіграли новачка чемпіонату Кудрівку з рахунком 2:1.
- Запам'ятався тур і скандальним моментом. Матч Металіст 1925 – Верес не був дограний через проблеми з електрикою на стадіоні в Житомирі.