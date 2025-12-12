Тур розпочнеться двома матчами у Олександрії та Києві. Віцечемпіон України прийматиме Кудрівку, тоді як Оболонь зустрінеться із Металістом 1925, інформує 24 Канал.

Який розклад ігор 16-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Центральною зустріччю вікенду стане бій в Житомирі. Претендент на чемпіонство Полісся прийматиме амбітні Карпати, які хочуть повернутися до боротьби за єврокубки.

Також в суботу лідер турнірної таблиці ЛНЗ прийматиме Зорю. Представники України в Лізі конференцій свої матчі відіграють в неділю, 14 грудня.

Динамо спробує здобути другу перемогу за Ігоря Костюка у домашній зустрічі із Вересом. На Шахтар же чекає битва із Епіцентром, який у першому колі ледь не відібрав очки у "гірників".

Розклад 16-го туру:

  • 12 грудня, 15:30. Олександрія – Кудрівка
  • 12 грудня, 18:00. Оболонь – Металіст 1925
  • 13 грудня, 13:00. Кривбас – Колос
  • 13 грудня, 15:30. ЛНЗ – Зоря
  • 13 грудня, 18:00. Полісся – Карпати
  • 14 грудня, 13:00. Полтава – Рух
  • 14 грудня, 15:30. Динамо – Верес
  • 14 грудня, 18:00. Шахтар – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. ЛНЗ 15 10 2 3 18 – 8 32
2. Шахтар 15 9 5 1 37 – 12 32
3. Полісся 15 8 3 4 23 – 9 27
4. Кривбас 15 7 4 3 27 – 23 25
5. Колос 15 6 6 3 16 – 12 24
6. Динамо 15 6 5 4 32 – 21 23
7. Зоря 15 6 5 4 19 – 16 23
8. Металіст 1925 14 5 6 3 15 – 11 21
9. Карпати 15 4 7 5 18 – 18 19
10. Верес 14 4 6 4 13 – 14 18
11. Оболонь 15 4 5 6 11 – 24 17
12. Рух 15 5 1 9 13 – 22 16
13. Кудрівка 15 4 2 9 18 – 29 14
14. Епіцентр 15 4 2 9 18 – 22 14
15. Олександрія 15 2 4 9 13 – 27 10
16. Полтава 15 2 3 10 13 – 36 9

Як закінчився 15-й тур УПЛ 2025 – 2026?