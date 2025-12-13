Ще минулого сезону Олександр Шовковський приводив Динамо до чемпіонства, а тепер залишився без роботи в кінці листопада. Йому на заміну прийшов тренер команди U-19 Ігор Костюк, повідомляє 24 Канал.

Чому Динамо програло Фіорентині?

Втім і йому не вдалось врятувати становище Динамо в Лізі конференцій. Кияни дали бій Фіорентині, але поступились з рахунком 1:2. Цей результат достроково залишив команду без плей-оф.

Відомий коментатор Олександр Михайлюк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу проаналізував гру Динамо проти італійців. Експерт виділив гол Миколи Михайленка.

З Фіорентиною ми побачили більш досвідчених виконавців. Вийшли переважно ті, хто грав у Шовковського, та ж схема 4-3-3. Тобто кардинальних змін якихось з точки зору системи гри я не побачив. З "фіалками", звісно, найкращий та найпозитивніший момент – це гол Михайленка, коли він здалеку приклався і влучив ближню "дев'ятку",

– заявив Олександр.

При цьому коментатор не був у захваті від гри динамівських захисників. На гру вийшла експериментальна пара центрбеків Тіаре – Захарченко, тоді як гравці основи Попов та Михавко були поза складом.

В захисті, чесно кажучи, так грати не можна. Там були позиційні промахи, особливо Тіаре там "старався" в лапках. До нього та Захарченка є претензії. Мойзе Кін аж занадто розкуто себе почував, дуже багато свободи отримував. Показовий перший гол, коли в радіусі трьох-чотирьох метрів нікого немає і він спокійно забиває,

– каже Михайлюк.

Зрештою експерт виділив і позитивні моменти в грі Динамо. Головним героєм зустрічі у Флоренції він вважає воротаря Руслана Нещерета, який багато рятував команду.

А от Нещерет сподобався по цьому матчу. Я відзначив би його роботу на лінії. Все, що міг відбити, Руслан відбив. Роботи в нього було чимало. У Динамо з'явилось більше вертикальної гри. І Волошин з його швидкістю, забіганнями за спини захисників, комфортно себе почував. Ось ці передачі від хавбеків були достатньо якісними та продуманими,

– резюмував коментатор.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?