Руководство клуба попрощалось с Александром Шовковским, который еще в прошлом сезоне сделал клуб чемпионом Украины. Теперь же Динамо ищет нового тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Инсайды от Пасечника 2.0.

По теме "Были колоссальные проблемы": известный комментатор оценил работу Костюка во главе Динамо

Останется ли Костюк тренером Динамо?

Пока же исполняющим обязанности наставника киевлян является Игорь Костюк, который до этого возглавлял команду U-19. Под его руководством "бело-синие" уступили Полтаве и Фиорентине, а также одолели Кудривку и Верес.

Между тем руководство Динамо должно во время зимней паузы определиться с постоянным коучем. Здесь мнения братьев Суркисов разделились.

Президент клуба Игорь Суркис не верит в перспективы Игоря Костюка и не планирует его оставлять у руля главной команды. Однако его брат Григорий придерживается другого мнения.

Суркис-старший хотел бы, чтобы Костюк оставался главным тренером Динамо по крайней мере до завершения сезона. Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что руководство Динамо отказало экс-тренеру Реала.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?