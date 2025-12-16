Руководство клуба попрощалось с Александром Шовковским, который еще в прошлом сезоне сделал клуб чемпионом Украины. Теперь же Динамо ищет нового тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Инсайды от Пасечника 2.0.
Останется ли Костюк тренером Динамо?
Пока же исполняющим обязанности наставника киевлян является Игорь Костюк, который до этого возглавлял команду U-19. Под его руководством "бело-синие" уступили Полтаве и Фиорентине, а также одолели Кудривку и Верес.
Между тем руководство Динамо должно во время зимней паузы определиться с постоянным коучем. Здесь мнения братьев Суркисов разделились.
Президент клуба Игорь Суркис не верит в перспективы Игоря Костюка и не планирует его оставлять у руля главной команды. Однако его брат Григорий придерживается другого мнения.
Суркис-старший хотел бы, чтобы Костюк оставался главным тренером Динамо по крайней мере до завершения сезона. Ранее журналист Виктор Вацко сообщал, что руководство Динамо отказало экс-тренеру Реала.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. Киевляне вылетели от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. После поражения от Фиорентины Динамо упало на 28 место в турнирной таблице ЛК и потеряло шансы на выход в плей-офф.
- В УПЛ же Динамо также не впечатляет. В ноябре Динамо умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд в лиге.
- В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.