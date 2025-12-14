Матч 16 туру УПЛ Динамо – Верес відбувся у неділю, 14 грудня. Столична команда продовжила переможну серію у чемпіонаті, пише 24 Канал.

Як завершився матч Динамо – Верес?

Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Ігор Костюк вдруге поспіль довірив місце на вістрі атаки Матвію Пономаренку. 19-річний форвард виправдав довіру наставника.

На 9-й хвилині зустрічі Пономаренко отримав передачу від Тіаре та перекинув м'яч через голкіпера Вереса Гороха, який вибіг на перехоплення. 1:0 – Динамо швидко відкрило рахунок у зустрічі. Зазначимо, що Матвій забив другий поспіль гол у чемпіонаті.

Ще до перерви "біло-сині" збільшили свою перевагу. Після розіграшу кутового Тіаре замкнув головою навіс Вівчаренка. Для сенегальського легіонера цей гол став першим у складі столичного клубу.

Масну крапку в матчі поставив зірковий ветеран Динамо Андрій Ярмоленко, який замінив Пономаренка на 81-й хвилині. 36-річний вінгер скористався ювелірним пасом Шапаренка, встановивши остаточний рахунок у компенсований час.

Динамо – Верес 3:0

Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Відеоогляд матчу Динамо – Верес

Яке турнірне становище Динамо і Вереса?