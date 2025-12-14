Матч 16 тура УПЛ Динамо – Верес состоялся в воскресенье, 14 декабря. Столичная команда продолжила победную серию в чемпионате, пишет 24 Канал.
Как завершился матч Динамо – Верес?
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк второй раз подряд доверил место на острие атаки Матвею Пономаренко. 19-летний форвард оправдал доверие наставника.
На 9-й минуте встречи Пономаренко получил передачу от Тиаре и перебросил мяч через голкипера Вереса Гороха, который выбежал на перехват. 1:0 – Динамо быстро открыло счет во встрече. Отметим, что Матвей забил второй гол подряд в чемпионате.
Еще до перерыва "бело-синие" увеличили свое преимущество. После розыгрыша углового Тиаре замкнул головой навес Вивчаренко. Для сенегальского легионера этот гол стал первым в составе столичного клуба.
Жирную точку в матче поставил звездный ветеран Динамо Андрей Ярмоленко, который заменил Пономаренко на 81-й минуте. 36-летний вингер воспользовался ювелирным пасом Шапаренко, установив окончательный счет уже в компенсированное время.
Динамо – Верес 3:0
Голы: Пономаренко, 9, Тиаре, 20, Ярмоленко, 90+1
Видеообзор матча Динамо – Верес
Каково турнирное положение Динамо и Вереса?
- Динамо завершает 2025 год на четвертой строчке в таблице УПЛ. Подопечные Игоря Костюка набрали 26 очков в 16 матчах.
- Ровенский Верес остался на 11 месте в турнирной таблице. "Волки" заработали 18 баллов в 15 поединках.
- Отметим, что команда Олега Шандрука недоиграла матч 15 тура с Металлистом 1925. Судьба встречи определится по итогу заседания КДК УАФ.