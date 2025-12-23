18-летний ганский футболист Стенли Куарши сейчас находится на просмотре в киевском Динамо. Ранее перспективный защитник мог оказаться в донецком Шахтере, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Читайте также Украинский клуб выступил с заявлением относительно перехода Ярмоленко

Что известно о новичке Динамо, которого Шахтеру рекомендовал Мудрик?

По информации источника, изначально ганца предложили Шахтеру. Донецкий клуб долго колебался, нужен ли им левоногий центральный защитник. В итоге "горняки" отказались подписывать с ним контракт.

Этим воспользовалось киевское Динамо, которое просматривает возможности юного африканца. Сейчас тренеры "бело-синих" изучают сильные и слабые стороны футболиста.

Интересно, что год назад Куарши стажировался в юношеской команде лондонского Челси. О нем одобрительно отзывался Михаил Мудрик, который давал ему рекомендации для Шахтера. Однако "синие" тогда не подписали с ним соглашение, ведь ему еще не было 18 лет.

О Куарши также известно, что он воспитанник ганской футбольной академии VIM Academy и привлек внимание европейских скаутов выступлениями в юношеских турнирах. Кроме Челси, защитник также стажировался в Вулверхэмптоне.

Почему Динамо ищет центрального защитника?