Накануне встречи с армянами Костюк пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции. Одной из тем стало назначение Игоря на пост наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.
Когда Костюк узнал о назначении?
Перед этим Игорь Суркис объявил, что Костюк стал полноценным тренером киевского клуба. До этого Игорь работал исполняющим обязанности после увольнения Александра Шовковского.
Костюка спросили о деталях его назначения коучем. Игорь же решил поиронизировать и рассказал, что узнал об этом решении президента клуба заранее.
Вы думаете, я узнал об этом из прессы? Я разочарую вас. У меня был вчера длительный разговор с президентом, тогда я об этом и узнал. Сегодня уже СМИ сообщили об этом обществу,
– передает слова Костюка телеграм-канал ВЗБОРНАЯ.
Также Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в клубе. К игре с Ноа не готовы центрбеки Попов и Тиаре, а также расположение команды покинул Владислав Бленуце.
Румынский нападающий уехал на Родину по семейным причинам. Напомним, что матч Динамо – Ноа начнется 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. Киевляне вылетели от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. После поражения от Фиорентины Динамо упало на 28 место в турнирной таблице ЛК и потеряло шансы на выход в плей-офф.
- В УПЛ же Динамо также не впечатляет. В ноябре Динамо умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд в лиге.
- В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.