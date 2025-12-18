Накануне встречи с армянами Костюк пообщался с представителями СМИ на пресс-конференции. Одной из тем стало назначение Игоря на пост наставника, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

По теме Коренной киевлянин, поигравший в России: что известно о новом тренере Динамо Игоре Костюке

Когда Костюк узнал о назначении?

Перед этим Игорь Суркис объявил, что Костюк стал полноценным тренером киевского клуба. До этого Игорь работал исполняющим обязанности после увольнения Александра Шовковского.

Костюка спросили о деталях его назначения коучем. Игорь же решил поиронизировать и рассказал, что узнал об этом решении президента клуба заранее.

Вы думаете, я узнал об этом из прессы? Я разочарую вас. У меня был вчера длительный разговор с президентом, тогда я об этом и узнал. Сегодня уже СМИ сообщили об этом обществу,
– передает слова Костюка телеграм-канал ВЗБОРНАЯ.

Как Костюк отреагировал на вопрос о назначении: смотреть видео

Также Костюк прокомментировал кадровую ситуацию в клубе. К игре с Ноа не готовы центрбеки Попов и Тиаре, а также расположение команды покинул Владислав Бленуце.

Румынский нападающий уехал на Родину по семейным причинам. Напомним, что матч Динамо – Ноа начнется 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?

  • Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. Киевляне вылетели от Пафоса и Маккаби Тель-Авив соответственно.
  • Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. После поражения от Фиорентины Динамо упало на 28 место в турнирной таблице ЛК и потеряло шансы на выход в плей-офф.
  • В УПЛ же Динамо также не впечатляет. В ноябре Динамо умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд в лиге.
  • В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.