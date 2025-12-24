Згодом з'явилася інформація, що він може перейти у казахстанський Актобе, але лідер Динамо визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Циганик Live".

Що відомо про майбутнє Ярмоленка?

Ігор Циганик наголосив, що інтерес з боку Актобе до Ярмоленка – це фейк. Зрештою він наголосив, що лідер Динамо ще буде дуже корисним для київського клубу у поточному сезоні.

Зі слів блогера, Ярмоленко може добре вплинути на молодь, яка лише вливається у дорослий футбол. Окрім того, ігрові якості досвідченого гравця теж допоможуть "біло-синім".

Цей чемпіонат він все-таки дограє в київському клубі, спробує допомогти молодим футболістам трохи спрогресувати, тому що поруч з ним всі прогресують,

– сказав Циганик.

За даними Transfermarkt, контракт Ярмоленка з Динамо розрахований до 30 червня 2025 року. Інформація щодо можливого продовження угоди не з'являлася.

Що відомо про кар'єру Ярмоленка?