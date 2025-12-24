Згодом з'явилася інформація, що він може перейти у казахстанський Актобе, але лідер Динамо визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Циганик Live".
Що відомо про майбутнє Ярмоленка?
Ігор Циганик наголосив, що інтерес з боку Актобе до Ярмоленка – це фейк. Зрештою він наголосив, що лідер Динамо ще буде дуже корисним для київського клубу у поточному сезоні.
Зі слів блогера, Ярмоленко може добре вплинути на молодь, яка лише вливається у дорослий футбол. Окрім того, ігрові якості досвідченого гравця теж допоможуть "біло-синім".
Цей чемпіонат він все-таки дограє в київському клубі, спробує допомогти молодим футболістам трохи спрогресувати, тому що поруч з ним всі прогресують,
– сказав Циганик.
За даними Transfermarkt, контракт Ярмоленка з Динамо розрахований до 30 червня 2025 року. Інформація щодо можливого продовження угоди не з'являлася.
Що відомо про кар'єру Ярмоленка?
Ярмоленко за свою кар'єру, окрім Динамо, грав у Десні, Боруссії Дортмунд, Вест Хемі. Також він встиг з'їздити на Близький Схід, де виступав за Аль-Айн з ОАЕ.
У 2023 році він повернувся у київський клуб. Сам футболіст говорив про те, що сезон 2025 – 2026 стане останнім у його кар'єрі.
За інформацією ЗМІ, після відходу з футболу Ярмоленко, ймовірно, залишиться у Динамо. Легенда "біло-синіх" займатиме посаду спортивного директора у клубі.