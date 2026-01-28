Александр Пищур-младший еще несколько лет назад получил предложение сменить украинское гражданство на венгерское. Однако футболист и его отец отказались от приглашения. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире своего ютуб-канала.

Кто такой Александр Пищур?

Александр Пищур-младший – украинский нападающий, который недавно был одним из ключевых форвардов сборной Украины U-20 на чемпионате мира 2025 года, где команда дошла до 1/8 финала.

На клубном уровне он уже несколько сезонов выступает в Венгрии, где привлек внимание местных футбольных функционеров.

Как происходил контакт с венграми?

По словам медиа-эксперта, венгры стремились пригласить игрока, чтобы в будущем он мог выступать за их национальную сборную.

Однако, ни сам Пищур-младший, ни его отец, который в прошлом был футболистом, не согласились на такие предложения:

– Нет. Вы что, только Украина и все, больше никаких разговоров быть не может, – так, по его словам, ответил отец игрока.

Клубные перспективы