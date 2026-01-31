Тим не менше, майбутнє Юхима в Шахтарі майже вирішене. Гравець відмовляється продовжувати контракт із донеччанами та хоче залишити клуб, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

До теми Дружина зірки Шахтаря накинулась на підписників через українську мову після жарту про "Орешник"

Куди може перейти Конопля?

Поки неясно, в якій лізі опиниться Конопля, але його пріоритетом є команда з-за кордону. Як пишуть італійські ЗМІ, в послугах українця зацікавлений клуб Серії А.

Сассуоло має намір переманити Коноплю, скориставшись його доступністю через завершення контракту. Італійці спробують домовитися і Юхимом вже найближчим часом.

Навряд чи українець перейде цієї зими, адже 2 лютого завершується трансферне вікно. Проте і влітку трансфер Коноплі може бути під питанням, оскільки його контакт із Шахтарем спливає аж 30 вересня.

Зазначимо, що Сассуоло минулого літа повернувся в Серію А і наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці. Раніше повідомлялось, що Севілья також зацікавлена у трансфері Юхима Коноплі.

В які скандали потрапив Юхим Конопля?