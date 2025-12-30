26-річний правий захисник відреагував на коментар під крайньою своєю публікацією в інстаграмі. Юхим Конопля відповів на коментар одного із користувачів, який наголосив на оновленій зарплаті футболіста, яку йому пропонує Шахтар, інформує 24 Канал.

Яку зарплату Конопля вважає малою?

Користувач із ніком "_denzel_4" написав під світлиною із дня народження маленької доньки футболіста: "Янголятку буде мало 800 тисяч доларів на рік".

На що отримав відповідь від Коноплі.

Малувато,

– відповів на коментар захисник Шахтаря.



Коноплі не підходить зарплата у 800 тисяч доларів / Скриншот із інстаграму гравця

Раніше видання Sport.ua повідомляло, що Юхим відмовляється від нового контракту донеччан, у якому прописана зарплата у вигляді 700 тисяч доларів на рік або 60 тисяч доларів на місяць. Начебто Конопля хоче продовжити свою кар'єру в іншому європейському чемпіонаті.

Ще до цього журналіст Ігор Бурбас розповідав, що захисник Шахтаря встановив нереальний запит щодо бажаної зарплати у донецькому клубі, який склав космічні 1,5 мільйона доларів на рік. Цікаво, що такі гроші не заробляє навіть жоден бразилець донецького клубу. Конопля хоче стати найбільш високооплачуваним гравцем "гірників".

Що відомо про виступи Коноплі за Шахтар?

Вихованець клубної академії Шахтаря. Пограв за юнацьку команду U-19 та Шахтар-2.

За головну команду "гірників" Конопля вже провів 106 матчів, у яких відзначився 7 голами та 15 результативними передачами.

У поточному сезоні 2025 – 2026 Юхим взяв участь у 19 іграх, у яких він забив 2 м'ячі та віддав 4 гольові передачі (дані Transfermarkt). За інформацією порталу, захисник коштує 5 мільйонів євро.

Хто може покинути Шахтар?

Донецький Шахтар готовий попрощатись із цілою низкою футболістів, які не мають великої ігрової практики. Арда Туран не розраховує на: Іраклі Азарова, Мар'яна Шведа, Дієго Арройо, Хусрава Тоірова, Мар'яна Фарину, Івана Петряка та Віктора Корнієнка.

Цікаво, що у цьому списку немає Коноплі.