Дівчина видала дивний пост у себе в телеграм-каналі після удару російської балістичної ракети "Орешник" по Львову. Як повідомляє 24 Канал, історія мала скандальне продовження.
Як Конопля жартувала по "Орешник"?
Підписники розкритикували Анастасія через недоречний пост саркастичного характеру. Вони обурені, що Анастасія вирішила жартувати з удару ракетою, яка несе смерть українцям.
Я прокинулися вночі від ударної хвилі "Орешника". Думаю, прокидаючись, ну все. Пипець. Ядерка. Останні секунди життя. Зараз все знесе. Яке щастя було усвідомити, що це – просто-напросто "Орешник". Сюр,
– пише дружина Юхима.
Коноплю звинуватили у знеціненні людського життя, неповазі й відсутності співчуття до українців. Анастасія різко відповіла критикам та навіть заблокувала доступ до каналу.
Ви не розумієте сарказму? Я сиджу в Україні з початку повномасштабної війни. А ви тупі створіння. Знайдіть іншу жертву для булінгу. Всіх у бан,
– заявила дівчина.
Чому пише російською мовою?
Проте і на цьому вона не зупинилась. Анастасії дорікнули, що пост про "Орешник" вона зробила російською мовою. На це Конопля відповіла образами про "мовний фронт".
О, мовний фронт прокинувся. Іди вдягни каструлю,
– написала Конопля.
Як Конопля сварилась із підписниками / фото скріншоти:
Пізніше вона видалила ці повідомлення. Анастасія заявила, що не хоче "варитися у цьому лайні" та їй не потрібен хайп та "наповнені ненавистю люди".
В які скандали потрапив Юхим Конопля?
26-річний правий захисник також був причетний до гучного скандалу. У жовтні минулого року Коноплю зловили на лайках під постами із російським пропагандистом Володимиром Жириновським.
Політик був прихильником ідеології знищення України, але сам помер у 2022 році. Юхим же ставив лайки під постами, де Жириновський просував свою пропаганду.
Пізніше гравець неприємно висловився про людей, які його звинувачують у зраді. Проте після втручання Шахтаря Конопля вибачився перед фанатами та пообіцяв більше не потрапляти у такі скандали.
Крім того, Юхим має проблеми із підписанням нового контракту із Шахтарем. Чинна угода гравця із клубом чинна до 30 вересня 2026 року згідно з даними Transfermarkt.
ЗМІ повідомляють, що Коноплі запропонували зарплату в розмірі 800 тисяч доларів на рік, але гравець відхилив її. Футболіст має намір продовжити кар'єру закордоном.
Наразі Юхим є футболістом основи в Шахтарі та збірній України. У поточному сезоні він зіграв 19 матчів за "гірників". відзначившись двома голами та 4-ма асистами. Також на його рахунку 26 матчів та два голи у складі національної збірної.