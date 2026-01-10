Дівчина видала дивний пост у себе в телеграм-каналі після удару російської балістичної ракети "Орешник" по Львову. Як повідомляє 24 Канал, історія мала скандальне продовження.

До теми Перейшов із ЗСУ до ворога, спонсорує окупантів: топ 5 зрадників України, які були "патріотами"

Як Конопля жартувала по "Орешник"?

Підписники розкритикували Анастасія через недоречний пост саркастичного характеру. Вони обурені, що Анастасія вирішила жартувати з удару ракетою, яка несе смерть українцям.

Я прокинулися вночі від ударної хвилі "Орешника". Думаю, прокидаючись, ну все. Пипець. Ядерка. Останні секунди життя. Зараз все знесе. Яке щастя було усвідомити, що це – просто-напросто "Орешник". Сюр,

– пише дружина Юхима.

Коноплю звинуватили у знеціненні людського життя, неповазі й відсутності співчуття до українців. Анастасія різко відповіла критикам та навіть заблокувала доступ до каналу.

Ви не розумієте сарказму? Я сиджу в Україні з початку повномасштабної війни. А ви тупі створіння. Знайдіть іншу жертву для булінгу. Всіх у бан,

– заявила дівчина.

Чому пише російською мовою?

Проте і на цьому вона не зупинилась. Анастасії дорікнули, що пост про "Орешник" вона зробила російською мовою. На це Конопля відповіла образами про "мовний фронт".

О, мовний фронт прокинувся. Іди вдягни каструлю,

– написала Конопля.

Як Конопля сварилась із підписниками / фото скріншоти:

Пізніше вона видалила ці повідомлення. Анастасія заявила, що не хоче "варитися у цьому лайні" та їй не потрібен хайп та "наповнені ненавистю люди".

В які скандали потрапив Юхим Конопля?