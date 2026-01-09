Анастасія Конопля вночі перебувала на Львівщині, яка зазнала обстрілу російським "Орешником". Замість прокльонів окупантам зранку вона розповіла телеграм-підписникам про те, що відчула щастя, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

Дивіться також Дружина гравця Шахтаря поділилась спекотними фото, які "зірвуть дах"

Що дружина Коноплі написала про "Орєшнік"?

Блогерка відреагувала на атаку дивним дописом російською мовою.

Я прокинулися вночі від ударної хвилі "Орешника". Думаю, прокидаючись, ну все. Пипець. Ядерка. Останні секунди життя. Зараз все знесе. Яке щастя було усвідомити, що це – просто-напросто "Орешник". Сюр,

– поділилася вона з авдиторією.

Як відреагували користувачі мережі на слова дружини Юхима Коноплі?

Жінку звинуватили у знеціненні людського життя, неповазі й відсутності співчуття, а також створенні негативного іміджу для України і навіть підіграванні риториці агресора.

У відповідь на хвилю критики Анастасія Конопля спершу вирішила просто змусити всіх замовкнути:

Ви й**нулися? Не розумієте сарказму. Я сиджу в Україні з початку повномасштабної. А ви тупі створіння. Знайдіть іншу жертву для булінгу. Всіх у бан,

– написала дружина футболіста.

Але в бан пішла сама блогерка: схоже, вона просто видалила свій телеграм-канал. Знайти його через пошук або перейти за посиланням більше неможливо.

В які скандали раніше потрапляв Юхим Конопля?

Гравець Шахтаря та збірної України зганьбився тим, що лайкав дописи про Росію та покійного політика-маразматика Володимира Жириновського.

У клубі навіть відкрили з цього приводу дисциплінарне розслідування, а сам футболіст не спростував, що ставив вподобайки під проросійським контентом, але незграбно попросив журналістів "перевіряти інформацію".

Як Конопля грає цього сезону за Шахтар?