Анастасія Конопля вночі перебувала на Львівщині, яка зазнала обстрілу російським "Орешником". Замість прокльонів окупантам зранку вона розповіла телеграм-підписникам про те, що відчула щастя, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
Що дружина Коноплі написала про "Орєшнік"?
Блогерка відреагувала на атаку дивним дописом російською мовою.
Я прокинулися вночі від ударної хвилі "Орешника". Думаю, прокидаючись, ну все. Пипець. Ядерка. Останні секунди життя. Зараз все знесе. Яке щастя було усвідомити, що це – просто-напросто "Орешник". Сюр,
– поділилася вона з авдиторією.
Як відреагували користувачі мережі на слова дружини Юхима Коноплі?
Жінку звинуватили у знеціненні людського життя, неповазі й відсутності співчуття, а також створенні негативного іміджу для України і навіть підіграванні риториці агресора.
У відповідь на хвилю критики Анастасія Конопля спершу вирішила просто змусити всіх замовкнути:
Ви й**нулися? Не розумієте сарказму. Я сиджу в Україні з початку повномасштабної. А ви тупі створіння. Знайдіть іншу жертву для булінгу. Всіх у бан,
– написала дружина футболіста.
Але в бан пішла сама блогерка: схоже, вона просто видалила свій телеграм-канал. Знайти його через пошук або перейти за посиланням більше неможливо.
В які скандали раніше потрапляв Юхим Конопля?
Гравець Шахтаря та збірної України зганьбився тим, що лайкав дописи про Росію та покійного політика-маразматика Володимира Жириновського.
У клубі навіть відкрили з цього приводу дисциплінарне розслідування, а сам футболіст не спростував, що ставив вподобайки під проросійським контентом, але незграбно попросив журналістів "перевіряти інформацію".
Як Конопля грає цього сезону за Шахтар?
На тлі суперечливих епізодів з власними соцмережами та сторінками дружини Конопля не демонструє переконливу та стабільну гру.
За даними порталу Transfermarkt, за всю осінню частину сезону в Шахтарі в нього лише 11 неповних матчів у чемпіонаті України і 16 загалом.
В інтерв'ю він шокував зарплатними апетитами, заявивши, що вважає суму у 800 тисяч доларів на рік замалою.
Через грошові суперечки з менеджментом Шахтаря Конопля, за даними інсайдерів, відмовився підписувати з донеччанами новий контракт.