Футболіст збірної України Юхим Конопля опинився у неприємній ситуації. Захисника спіймали на вподобайках під проросійськими постами, тож самому Юхиму довелось пояснювати цей інцидент, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Коноплі.

Як відреагував Конопля?

Ще у жовтні помітили лайк футболіста під відео із підписом "Росія не для слабких та повільних". А нещодавно Конопля вподобав пост із Володимиром Жириновським.

Які пости лайкав Юхим Конопля / фото скріншоти

Цей російський політик, який помер у 2022 році, був відомий своєю ненавистю до України. Зрештою Юхим не спростував факт своїх лайків, але натякнув, що інформація не є достовірною.

Як людина, яка представляє нашу країну та робить все задля того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни і справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюсь на підтримку та розуміння,

– написав Юхим.

Цікаво, що з часом лайки Коноплі під цими проросійськими відео пропали. У свою чергу директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов в інтерв'ю виданню Чемпіон зазначив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування щодо цього інциденту.

Нагадаємо, що Конопля є основним футболістом збірної України. У складі національної команди Юхим провів 25 матчів, забивши два голи. Із "гірниками" захисник двічі ставав чемпіоном УПЛ.

