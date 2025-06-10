Дівчина вирішила потішити своїх шанувальників у святковий день. Анастасія Конопля на власній сторінці в інстаграмі поділилась гарячими фото, які зірвуть дах, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Анастасія Конопля

Анастасія Конопля опублікувала серію доволі відвертих світлин. Дружина Юхима Коноплі постала перед камерою у розкішному образі, який привернув увагу публіки.

Для свого образу дівчина обрала чорний латексний боді. Чудовим доповненням стали довгі та стильні підбори. У самому дописі Анастасія зазначила, що "Краса – це не тільки зовнішність, а й внутрішній стан".

Анастасія Конопля поділилась гарячими світлинами / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Анастасія Конопля активно займається соціальними мережами та має 12 тисяч фоловерів. Кохана Юхима Коноплі ділиться моментами з життя, відвідує тренування, а також грає у теніс.

Раніше повідомляли, що дружина Андрія Луніна Анастасія потішила фанів красивим фото у купальнику з відпочинку. Подружжя завітало у відпустку на іспанську Майорку.