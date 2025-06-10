Девушка решила порадовать своих поклонников в праздничный день. Анастасия Конопля на собственной странице в инстаграме поделилась горячими фото, которые сорвут крышу, сообщает 24 канал.

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Горячая Анастасия Конопля

Анастасия Конопля опубликовала серию довольно откровенных фотографий. Жена Ефима Конопли предстала перед камерой в роскошном образе, который привлек внимание публики.

Для своего образа девушка выбрала черный латексный боди. Отличным дополнением стали длинные и стильные каблуки. В самой заметке Анастасия отметила, что "Красота – это не только внешность, но и внутреннее состояние".

Анастасия Конопля поделилась горячими фотографиями / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Анастасия Конопля активно занимается социальными сетями и имеет 12 тысяч фолловеров. Возлюбленная Ефима Конопли делится моментами из жизни, посещает тренировки, а также играет в теннис.

Ранее сообщали, что жена Андрея Лунина Анастасия порадовала фанов красивым фото в купальнике с отдыха. Супруги приехали в отпуск на испанскую Майорку.