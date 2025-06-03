Жена украинского футболиста на собственной странице в инстаграм опубликовала новую фотографию. Поклонники заценили фото любимой вингреа Трабзонспора, сообщает 24 канал.

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Зубкова покорила публику

Анна Зубкова поделилась довольно интимным фото. Возлюбленная Александра Зубкова показала свои длинные ноги в ванной.

Снимок был сделан в романтической атмосфере при свечах. Обои с красными розами добавили эстетичности этому фото.

Зубкова опубликовала фото в ванной / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Анна Зубкова разошлась с Александром Зубковым из-за измены футболиста. Однако недавно появилась информация, что пара снова вместе.

Ранее Анна Зубкова поделилась фото из тренажерного зала. Девушка разорвала социальные сети фотографией в обтягивающем спортивном костюме.