Возлюбленная голкипера Реала на собственной странице в инстаграме опубликовала новое фото. Сейчас семейство Луниных отдыхает на Майорке, сообщает 24 канал.

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Очаровательная Анастасия Лунина

Анастасия Лунина поделилась горячим фото с отдыха в Испании. Возлюбленная Андрея Лунина предстала перед камерой в простом, но стильном купальнике.

Поклонники оценили новые фотографии украинской красавицы. Публикация собрала немало комментариев и лайков от фанатов.

Анастасия Лунина опубликовала фото в купальнике / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Андрей Лунин познакомился с Анастасией еще во время выступлений в Днепре. В 2021 году пара решила узаконить свои отношения, расписавшись в Мадриде.