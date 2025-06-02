Кохана голкіпера Реала на власній сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото. Наразі сімейство Луніних відпочиває на Майорці, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Анастасія Луніна

Анастасія Луніна поділилась гарячим фото з відпочинку в Іспанії. Кохана Андрія Луніна постала перед камерою у простому, але стильному купальнику.

Шанувальники оцінили нові світлини української красуні. Публікація зібрала чимало коментарів та лайків від фанатів.

Анастасія Луніна опублікувала фото у купальнику / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Андрій Лунін познайомився з Анастасією ще за час виступів у Дніпрі. У 2021 році пара вирішила узаконити свої стосунки, розписавшись у Мадриді.