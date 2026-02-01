Хозяева смогли прервать 4-матчевую беспроигрышную серию каталонцев, одержав минимальную победу со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции наставник Жироны Мичел прокомментировал фиаско своей команды, информирует AS.

Что сказал Мичел после поражения от Овьедо?

После финального свистка главный тренер каталонцев раскритиковал подопечных. Он отметил,, что команде не хватало агрессии у чужих ворот.

"Наступает момент, когда игроки должны осознать, что нельзя просто перекатывать мяч – нужно действовать решительно и агрессивно с мячом. Мы должны работать над этим как команда: не всегда искать свободного партнера, а двигаться непосредственно в штрафную площадку. Нам этого не хватало в течение всего сезона. Над этим надо работать. Мы должны быть более решительными у чужих ворот", – сказал испанец.

Специалист, в частности, вспомнил конкретный момент с участием украинского форварда Владислава Ваната. На нем он объяснил, в чем заключается недостаток в игре Жироны.

Ванат имел момент, который можно было завершать в одно касание, но он слишком долго контролировал мяч. Бывают моменты, когда нужно действовать решительнее. Мы владели мячом, но невозможно забить, если ты не бьешь по воротам или не подаешь в штрафную, где есть кому завершать атаки. В штрафной площади соперника нам не хватало агрессии. Это не зависит от игроков или трансферов – это вопрос работы на тренировках,

– подытожил Мичел.

Смотрите видеообзор матча Овьедо – Жирона

Отметим, что в этом матче Ванат и Цыганков сыграли с первой и до последней минуты. Они получили от статистического портала Sofascore оценки 6,0 и 6,8 соответственно.

В 22 турах Жирона набрала 25 очков. Сейчас она занимает 11 место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

Как выступают украинцы в Жироне в сезоне-2025/2026?

На счету Ваната, который проводит дебютный сезон за каталонцев, семь голов в 19 матчах Ла Лиги. Он является лучшим бомбардиром команды.

Цыганков провел 18 поединков во всех турнирах. Он забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Вратарь Владислав Крапивцов пока не имеет стабильной игровой практики. Он провел только три игры, в которых пропустил восемь голов.

Напомним, что уже совсем скоро каталонцы могут подписать еще одного украинца. Они заинтересованы в трансфере 20-летнего форварда Александра Пищура, которого хотела заиграть за свою сборную Венгрия.