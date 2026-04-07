Каталонский клуб принимал одного из грандов испанского футбола Вильярреал. Интерес к матчу был прикован из-за участия в нем двух украинцев, сообщает 24 Канал.
Что случилось с Ванатом?
С первых минут на поле ожидаемо появились лидеры Жироны Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Однако последнему не суждено было долго поиграть против Вильярреала.
На 12-й минуте Ванат получил травму на ровном месте. Украинец схватился за ногу и попросил замену, после чего вместо него в игру зашел Абель Руис.
Как сообщает канал Hospital Pass, Ванат травмировал мышцу задней поверхности бедра. О степени травмы пока неизвестно, для этого нужно сделать МРТ.
Если травмирована будет только мышца, то Владислав может пропустить от 3 до 8 недель. Если же будет задействовано сухожилие, то это может быть история до конца сезона. Нужно ждать официального заключения,
– написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.
Отметим, что даже без Ваната Жирона смогла сотворить сенсацию. Перед перерывом игрок Вильярреала Наварро отметился автоголом, благодаря чему каталонцы праздновали минимальную победу.
Что же касается Цыганкова, то экс-игрок Динамо отыграл весь матч и приобщился к созданию двух голевых моментов. Единственный удар от Виктора был заблокирован. Sofascore оценил игру украинца в 7,0.
Как Ванат выступает за Жирону?
- Нападающий сборной Украины стал игроком испанского клуба в конце августа 2025 года. Динамо получило ориентировочно 15 миллионов евро за своего форварда.
- Владислав сразу завоевал место в основе Жироны. В 29-ти матчах этого сезона нападающий оформил 10 голов и две результативные передачи.
- За восемь туров до финиша каталонский клуб занимает 12-е место в Ла Лиге. Отставание от еврокубковой зоны составляет лишь 4 балла, тогда как гандикап над зоной вылета – восемь очков.
- Что же касается Цыганкова, то он выступает за испанскую команду с 2023-го. В текущей кампании Виктор отыграл 26 матчей, записав на свой счет 5 голов и 4 ассиста. Ранее Цыганков зажег против Атлетика.