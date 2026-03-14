В команде Мичела выступает трое украинцев. В отчетном туре Жирона принимала мощного соперника в лице Атлетика из Бильбао, сообщает 24 Канал.
Как Цыганков зажег против Атлетика?
Вратарь Владислав Крапивцов ожидаемо оказался на замене. А вот Виктор Цыганков и Владислав Ванат уже традиционно вышли с первых минут.
Ванат провел посредственный поединок и был заменен на 70-й минуте. А вот Цыганков стал одним из героев матча и помог Жироне одержать разгромную победу.
Украинец записал на свой счет два ассиста. В первом тайме Виктор отдал результативную передачу на Ринкона, тогда как под занавес матча Цыганков помог отличиться Эчеверри.
Еще один гол в середине второго тайма оформил Унахи. Победа со счетом 3:0 позволила Жироне подняться на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Расстояние от еврокубковой зоны составляет лишь три балла.
Как Ванат и Цыганков проводят сезон?
- Ванат лишь летом 2025-го стал игроком Жироны, перейдя из Динамо за 15 миллионов евро. Нападающий сразу стал игроком основы каталонцев.
- На его счету уже 10 голов и два ассиста в 27-ми матчах. Особенно ударным для украинца получился январь, когда он оформил четыре мяча, благодаря чему претендовал на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге.
- Что же касается Цыганкова, то вингер выступает за Жирону уже три года. За текущий сезон Виктор оформил 6 голов и 4 ассиста в 24-х играх. К слову, Цыганков может покинуть Жирону уже ближайшим летом.