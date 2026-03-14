В команде Мичела выступает трое украинцев. В отчетном туре Жирона принимала мощного соперника в лице Атлетика из Бильбао, сообщает 24 Канал.

Как Цыганков зажег против Атлетика?

Вратарь Владислав Крапивцов ожидаемо оказался на замене. А вот Виктор Цыганков и Владислав Ванат уже традиционно вышли с первых минут.

Ванат провел посредственный поединок и был заменен на 70-й минуте. А вот Цыганков стал одним из героев матча и помог Жироне одержать разгромную победу.

Украинец записал на свой счет два ассиста. В первом тайме Виктор отдал результативную передачу на Ринкона, тогда как под занавес матча Цыганков помог отличиться Эчеверри.

Еще один гол в середине второго тайма оформил Унахи. Победа со счетом 3:0 позволила Жироне подняться на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Расстояние от еврокубковой зоны составляет лишь три балла.

