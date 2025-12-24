Сам футболист определился, где продолжит карьеру. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Football Hub.

Читайте также Лунин может оказаться в другом испанском клубе: появились условия трансфера футболиста

Где продолжит карьеру Цыганков?

По имеющейся информации, вариант с трансфером украинского футболиста зимой не рассматривается. Зато лидер сборной Украины, скорее всего, покинет Жирону летом 2026 года.

Главным фактором, который повлияет на будущее футболиста, станет его выступление во второй половине сезона. Если Цыганков сможет избежать травм и покажет зрелищную игру, то может оказаться в более сильном европейском клубе.

Известно, что предложение по трансферу полузащитника были и раньше. Однако постоянные травмы мешали переходу украинца в другую команду.

Недавно Цыганков попал в символическую сборную 16 тура Ла Лиги от издания Marca. Украинскому футболисту составили компанию звезды Реала и Барселоны – Джуд Беллингем и Рафинья, а также другие представители испанского чемпионата.

Что известно о Цыганкове в текущем сезоне?