Гравець збірної України забив ефектний гол п'ятою в Іспанії та приніс Жироні надважливу перемогу

Саме у складі "червоно-білих" виступають аж три футболісти з України. У звітному турі Жирона приймала середняка Ла Ліги Осасуну, повідомляє 24 Канал.

До теми Поруч із зірками Реала та Барселони: лідер збірної України отримав визнання в Іспанії

Як Ванат приніс перемогу Жироні?

Тиждень тому Жирона перемогла Мальорку завдяки голам Циганкова та Ваната. Тож недивно, що обидва ексгравці Динамо зберегли місця в основі каталонської команди.

У свою чергу воротар Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних. Загалом же дует українських нападників стає головною ударною зброєю каталонців.

Останні чотири голи Жирони були саме на рахунку Владислава та Віктора. І у матчі проти Осасуни ця приємна для українців серія продовжилась.

Жирона – Осасуна 1:0

Гол: Ванат, 44.

Долю матчу вирішив єдиний гол перед перервою, який на свій рахунок записав Ванат. Нападник відгукнувся на простріл Морено з флангу та елегантно п'ятою відправив м'яч у сітку.

Загалом же Владислав відіграв 88 хвилин. Після перерви Ванат забив вдруге, але цей гол скасували через офсайд після перегляду VAR. У свою чергу Циганков провів на полі весь ігровий час.

Огляд матчу Жирона – Осасуна: дивитися відео