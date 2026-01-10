Гравець збірної України забив ефектний гол п'ятою в Іспанії та приніс Жироні надважливу перемогу

Саме у складі "червоно-білих" виступають аж три футболісти з України. У звітному турі Жирона приймала середняка Ла Ліги Осасуну, повідомляє 24 Канал.
Як Ванат приніс перемогу Жироні?
Тиждень тому Жирона перемогла Мальорку завдяки голам Циганкова та Ваната. Тож недивно, що обидва ексгравці Динамо зберегли місця в основі каталонської команди.
У свою чергу воротар Владислав Крапивцов залишився на лаві запасних. Загалом же дует українських нападників стає головною ударною зброєю каталонців.
Останні чотири голи Жирони були саме на рахунку Владислава та Віктора. І у матчі проти Осасуни ця приємна для українців серія продовжилась.
Жирона – Осасуна 1:0
Гол: Ванат, 44.
Долю матчу вирішив єдиний гол перед перервою, який на свій рахунок записав Ванат. Нападник відгукнувся на простріл Морено з флангу та елегантно п'ятою відправив м'яч у сітку.
Загалом же Владислав відіграв 88 хвилин. Після перерви Ванат забив вдруге, але цей гол скасували через офсайд після перегляду VAR. У свою чергу Циганков провів на полі весь ігровий час.
Огляд матчу Жирона – Осасуна: дивитися відео
Як Ванат та Циганков за Жирону?
Перемога над Осасуною стала для Жирони третьою в чотирьох останніх матчах. Вона дозволила каталонцям піднятися на 12 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.
Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року та допомагав команді брати "бронзу" Ла Ліги у сезоні 2023-2024. У поточній кампанії Віктор оформив 5 голів та два асисти у 13-ти матчах.
Ванат перебрався в Жирону наприкінці серпня 2025 року. Динамо отримало близько 15 мільйонів євро за форварда, який одразу став основним у іспанській команді.
Українець виправдовує довіру тренера, забивши 6 голів у 18-ти зустрічах. До слова, Циганков може залишити Жирону вже цього літа.