За время своей работы наставником Михайличенко успел как оформить наивысшее достижение в истории молодежной сборной, так и потерпеть одно из самых болезненных фиаско для национальной команды. 24 Канал вспоминает, как это было.

Как Михайличенко работал с молодежной сборной Украины?

Тренера, которому выпала сверхсложная задача достойно справиться с наследием Валерия Лобановского в Динамо, в 2004 году пригласили работать с молодежной сборной Украины. Уже следующим летом его ждало первое большое испытание – чемпионат мира U-20 в Нидерландах.

Украина выступила весьма достойно: на групповой стадии мы обыграли Панаму, уступили Китаю и сыграли вничью с Турцией. Настоящим открытием и главной звездой той команды стал Александр Алиев. У хавбека в группе было аж 5 забитых мячей.

Турнирный путь завершился уже в первой стадии плей-офф, где украинцы минимально проиграли будущему финалисту, Нигерии. Но костяк был заложен крепкий – дальше путь на Евро-2006.



Молодежная сборная Украины времен Алексея Михайличенко / фото из открытых источников

Континентальное первенство в Португалии принесло Михайличенко один из самых больших успехов его тренерской карьеры. В группе зажигали Руслан Фомин и Артем Милевский – их голы обеспечили нам победы над Нидерландами и Данией. Поражение Италии не помешало выйти в плей-офф.

В нулевом полуфинале со сборной Сербии и Черногории дело дошло до пенальти, где героем стал голкипер Александр Рыбка. Его Михайличенко специально выпустил под серию, заменив Андрея Пятова.

Финал оставил неприятный осадок, ведь украинцы проиграли Нидерландам 0:3, хотя в группе были сильнее. Впрочем серебро Евро-2006 – это действительно выдающееся достижение для нашей сборной.

Как сложилась работа Михайличенко в национальной сборной?

Успешный цикл с молодежкой убедил руководство федерации футбола назначить Михайличенко главным тренером национальной сборной после проваленного Олегом Блохиным отбора на Евро-2008.

В квалификации на чемпионат мира 2010 года наша команда не демонстрировала стабильности: могла обыграть Англию дома 1:0 благодаря фантастическому голу Сергея Назаренко, но при этом потерять очки с белорусами, не забив ни одного мяча. В конце концов две ничьи с хорватами, два разгрома Андорры и поражение англичанам на выезде привели к тому, что в группе мы заняли второе место, шагнув в плей-офф.

А там произошла трагедия на "Донбасс-Арене". После 0:0 на выезде с самым слабым из возможных соперников – греками – сборная Михайличенко умудрилась проиграть в Донецке. Еще и трибуны остались полупустыми, потому что на билеты ФФУ были установлены чрезвычайно высокие цены – это был отголосок противостояния между братьями Суркисами и владельцем Шахтера Ринатом Ахметовым.



Слезы Андрея Шевченко после матча с Грецией / фото из открытых источников

Сборная Украины провалила задачу выйти на чемпионат мира, Андрей Шевченко плакал просто на газоне от упущенного шанса, а болельщики в рекордные сроки подписали петицию об отставке Алексея Михайличенко. Это и произошло. Всего под его руководством главная команда провела 21 матч и одержала лишь 12 побед.