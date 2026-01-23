Про скандальний епізод розповіла відома журналістка Наджіє Аметова. За її інформацією, у Михайличенка стався серйозний конфлікт із сантехніком.
Що відомо про скандал з Михайличенком?
Пізніше стало відомо, що працівник ЖЕД написав заяву у правоохоронні органи. При цьому поліція Києва підтвердила цю інформацію, хоч і не згадала прізвище Михайличенка.
Вона розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства. Повідомляється, що потерпілому працівнику ЖЕД 53 роки.
Під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку у Печерському районі Києва. Саме стільки років зараз Михайличенку.
Як триває розслідування?
Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці опитали учасників й свідків інциденту.
Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події. Потерпілому надано направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка визначить ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Наразі сантехнік перебуває в лікарні. До слова, журналістка також заявила, що керівник ЖЕД був при цьому на місці подій та фільмував початок конфлікту. Проте пізніше відеозапис кудись "зник".
Як склалась кар'єра Олексія Михайличенка?
- Півзахисник був одним з найкращих гравців в історії Динамо, запаливши у 80-ті. Михайличенко за дев'ять сезонів забив 51 гол у 176-ти матчах та виграв 8 трофеїв, в тому числі Кубок володарів Кубків у 1986 році.
- Також Олексій пограв за Сампдорію та Рейнджерс. Із першими він сенсаційно виграв чемпіонство Серії А, а у складі "синіх" п'ять разів тріумфував у чемпіонаті Шотландії.
- У 1988 році гравець запалив у збірній СРСР, з якою став віцечемпіоном Євро та виграв "золото" Олімпійських ігор. Крім того, Михайличенко запам'ятався і після ігрової кар'єри.
- Олексій двічі очолював Динамо, а також працював у київському клубі асистентом та спортивним директором. Також Михайличенко тренував молодіжну та національну збірні України.