В розмові з Денисом Бойком для його ютуб-проєкту Михайличенко пригадав, як отримав пропозицію з Москви. Реакція виявилася передбачуваною.

Що відповів Михайличенко, коли його кликали грати за Росію?

У 1990 році збірна СРСР виступила на останньому своєму турнірі, чемпіонаті світу. Після цього у 1992 році на Євро команда поїхала вже під назвою СНД і зіграла не надто вдало, посівши останнє місце в групі.

За словами Олексія Михайличенка, далі стало зрозуміло, що усі вже змагатимуться окремими збірними. Талановитий атакувальний хавбек отримав дзвінок із Москви від тодішнього керівництва російського футболу.

Пропонували не просто перейти до збірної Росії, а стати її першим капітаном. Ну, і зрозуміло, що житло, гроші… Я розсміявся у відповідь. Сказали, що на таку реакцію й чекали, але мали спробувати. Моя Батьківщина – це не тільки Україна, а й мої друзі, родичі, стадіон "Динамо",

– емоційно зазначив Михайличенко.

За збірну України Михайличенко провів лише два матчі – у 1992 році проти Білорусі і у 1994-ому проти Словенії. Але залишився в історії як унікальний гравець, якому за час кар'єри вдалося пограти у трьох різних національних командах.

Чого досяг Михайличенко з Динамо?