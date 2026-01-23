А пізніше стало відомо, що поліція порушила кримінальне провадження у бік Михайличенка через інцидент із працівником ЖЕКа. Що відомо про судові скандали за участі інших українських футболістів – розповідає 24 канал.

Олександр Алієв

У серпні 2024 року Алієв опублікував відео, де закликав ЗСУ діяти у Курській області, так як російська армія робила це на території України. Після чого, за даними пропагандистського медіа Astra, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти ексфутболіста через "заклики до тероризму".

Я хочу попросити пацанів, які перебувають на передовій, які просуваються далі у Курській області. Пацани, найголовніше: бережіть себе, просувайтеся далі, вбивайте цю погань, вбивайте мирне населення, як вони це роблять з нашими жінками, з нашими невинними дітками,

– сказав Алієв.

Звернення Алієва до ЗСУ: дивіться відео

Нагадаємо, що Алієв народився у Хабаровську та прожив у Росії до 1999 року. За свою кар'єру він пограв у київському Динамо, московському Локомотиві та махачкалинському Анжі, а також збірну України.

Анатолій Тимощук

Уродженець Луцька запам'ятався українцям за виступами у донецькому Шахтарі та Баварії з Мюнхена (Німеччина). Проте у його кар'єрі також був пітерський Зеніт, у якому він зрештою і залишається працювати асистентом головного тренера.

Тимощук відповідно замовчує війну в Україні, аби "не напакостити" диктаторській владі Володимира Путіна. А у травні 2025 року, за даними Київської міської прокуратури, на нього відкрили кримінальне провадження та оголосили про підозру у пособництві країні-агресору.

Тимощук з футболкою, яку продали на аукціоні / Фото росЗМІ

Річ у тім, що у вересні 2024 року ексфутболіст взяв участь у благодійному аукціоні від свого нинішнього клубу, продавши власну футболку із особистим підписом за 700 тисяч рублів. Усі кошти пішли на підтримку футбольних хуліганів, які воюють у Курській області, у складі російської армії.

Василь Василенко

Василь Василенко свого часу виступав за новотроїцьку Таврію. А у 2019 році, за даними The Nomad Today, його заарештували в тимчасово окупованому Криму та звинуватили у зборі інформації про російські сили.

За попередньою інформацією, нібито ексфутболіст намагався придбати у Росії списану військову техніку з часів СРСР. Відомо, що Василенко діяв від імені фірми, що тісно пов'язана з мінстерством оборони України.

Проте спершу йому було пред'явлено звинувачення у спробі контрабанди небезпечних речовин, а згодом у шпигунстві. Сам Василенко неодноразово за'являв, що справа сфабрикована.

У 2020 році відбувся суд на колишнім гравцем Таврії. Він отримав вирок у вигляді 12 років ув'язнення через шпигунство на користь України.

Василенко під час судового засідання / Фото Московського міського суду

Нагадаємо, що Василенко виступав на позиції захисника з 1992 по 2001 рік. Окрім Таврії, у його кар'єрі були такі команди, як Топедо (Мелітополь) та Дружба (Бердянськ), а також з линя 2000 по червень 2001 року він був одниз із тренерів мелітопольського Олкома.

Олег Блохін

На видатного футболіста Динамо не відкривали кримінального провадженн. Проте у його родині стався скандал, який зрештою дійшов до суду.

Олег Блохін / Фото Getty Images

Блогер Ігор Бурбас у вересні 2025 року повідомив, що між колишньою дружиною Блохіна Іриною Дерюгіною та нинішньою супругою Анжелою виникла суперечка щодо квартирі у Києві – вони не можуть поділити житло.

На той момент розбірки у родині ексфутболіста Динамо тривали майже рік. Наразі невдіомо як рухається, або ж чим завершився конфлікт у сім'ї іменитого нападника київського клубу.