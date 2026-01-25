На действия Михайличенко обратил внимание депутат от фракции "Европейская солидарность" Леонид Емец. Далее оценку поведению футболиста и тренера даст профильный комитет, написал Емец на своей фейсбук-странице.

Что сказал депутат об избиении Михайличенко человека?

Емец обнародовал фотографии с пострадавшим слесарем из Печерского района господином Николаем, который после конфликта с Алексеем Михайличенко находится в больнице.

Слесарь Николай, которого избил Алексей Михайличенко / фото из фейсбука Леонида Емца

По словам депутата, сам избитый коммунальщик рассказал ему, что динамовец нанес удар ниже пояса и "пообещал, что это только начало, а дальше будет только хуже".

Мы возьмем это дело на контроль. Рассмотрим на комиссии. Не дадим замнуть. Люди, как господин Николай, все эти дни спасают киевлян от холодной смерти. Их катастрофически не хватает. На 200 домов всего 5 сантехников, а теперь 4. Поэтому когда захотите спросить, где ваш сантехник, сходите к футболисту Михайличенко и спросите его,

– написал Емец.

Какие версии событий от участников драки?

По информации ТСН, слесарь не понимает, почему экс-футболист напал на него, ведь имеет в своей квартире автономное отопление. Господин Николай утверждает, что Михайличенко сильно ударил его в пах, после чего мужчине пришлось обратиться в урологическое отделение больницы.

Сам динамовец рассказал инсайдеру Игорю Бурбасу, что действовал лишь в ответ на оскорбление, которое сантехник якобы нанес его жене. Факт избиения Михайличенко отрицает, утверждая, что просто "поговорил по-мужски".

