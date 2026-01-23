А недавно Михайличенко стал главным участником скандала в Киеве. Что известно о насыщенной карьере, достижения, рекорды и интересные факты из жизни легенды Динамо – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Михайличенко?

Как говорится в статье на Википедии, Михайличенко родился 30 марта 1963 года в Киеве. Свой футбольный путь он начал в академии Динамо, с которым подписал первый профессиональный контракт в 1982 году.

В 1983 году Юрий Морозов начал привлекать полузащитника в основную команду, а уже через в следующем году в киевский клуб вернулся Валерий Лобановский. Сначала легендарный тренер использовал Михайличенко в роли игрока замены.

Михайличенко в Динамо / Фото киевского клуба

Футболист даже мог перейти в московское Динамо из-за нехватки игровой практики. Однако его переход так и не состоялся, ведь "Лесик" (прозвище Михайличенко) получил шанс из-за травмы Ивана Яремчука и закрепился в команде.

Какие трофеи Михайличенко выиграл с Динамо? Полузащитник вместе с "бело-синими" трижды становился чемпионом СССР, трижды становился обладателем Кубка Советского союза, а также дважды побеждал в Суперкубке СССР. Кроме того, с киевлянами он торжествовал в Кубке обладателей кубков в 1986 году.

В Динамо Михайличенко выступал до 1990 года, после чего отправился в Европу. Выдающийся футболист киевского клуба перебрался в Италию.

Каким был вояж Михайличенко в Европу?

По данным Transfermarkt, полузащитник в августе 1990 года перешел в Сампдорию за 4 миллиона 210 тысяч евро, подписав трехлетнее соглашение. Михайличенко сразу закрепился в основном составе генуэзцев, с которыми в первом же сезоне стал чемпионом Италии.

Однако после одной кампании в Сампдории он покинул итальянский клуб, ведь, по его словам, в команде ему не удалось раскрыть свой потенциал полностью. В результате в июне 1991 года полузащитник перебрался в Рейнджерс за 2,5 миллиона евро.

Вместе с "плюшевыми мишками" Михайличенко стал пятикратным чемпионом Шотландии, трижды выигрывал Кубок страны и дважды завоевывал национальный Кубок лиги. В 1996 году он завершил футбольную карьеру.

Кого тренировал Михайличенко?

С 2002 по 2004 годы Михайличенко был главным тренером Динамо. Во главе с легендой клуба "бело-синие" стали чемпионами Украины (2003, 2004), выиграли Кубок страны (2003), а также победили в национальном Суперкубке (2004).

Михайличенко в Динамо / Фото киевского клуба

Отметим, что в 2004 году он начал тренировать сборную Украины U-21, а в 2008 году возглавил взрослую национальную команду. Заметим, что во время работы в молодежной команде у Михайличенко произошел прецидент с Александром Алиевым, в результате которого он отчислил футболиста.

Скажем так, Алиев уехал из расположения сборной и вернулся не в том состоянии, в котором надо было,

– цитирует Михайличенко dynamo.kiev.ua.

Под его руководством "сине-желтые" вышли в стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2010 года. В плей-офф квалификации сборная Украины встретилась с Грецией – после 0:0 в Афинах в Донецке национальная команда уступила 0:1 и потеряла путевку на мунидаль.

Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Болельщики уже на следующий день собрали 11 тысяч подписей на увольнение председателя ФФУ Григория Суркиса и главного тренера Михайличенко. В ноябре 2009 года в Федерации футбола Украины объявили, что контракт с наставником "сине-желтых" не будет продлен.

К слову. Под руководством Михайличенко сборная Украины провела 21 матч – 12 побед, 5 ничьих и 4 поражения.

Отметим, что 2019 году Михайличенко во второй раз пришел в Динамо в роли главного тренера и завоевал с "бело-синими" в 2020 году Кубок Украины. В июле того же года его уволили, несмотря на выигранный трофей.

Где сейчас и чем занимается Михайличенко?

С 2001 по 2021 год Михайличенко также работал в структрури Динамо как спортивный директор, ассистент главного тренера и директор по футболу. После ухода из киевского клуба он начал реже появляться в публичной плоскости.

Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Хотя в декабре прошлого года он посетил Нью-Йорк на "Олимпийский бал", организованный Асоцацией ветеранов спорта США. Также 12 декабря 2025 года он принял участие в мемориале имени Валерия Лобановского.

Идея пригласить Михайличенко возникла не случайно. Михайличенко – человек, который на протяжении многих лет был подопечным Валерия Лобановского – как в Динамо, так и в сборной СССР, работала и в его тренерском штабе,

– цитирует организаторов события Sport.ua.

Также в октябре 2025 года легенда Динамо в интервью BLIK рассказал, планирует ли вернуться к тренерской деятельности.

Сейчас говорить о каких-то планах на будущее не очень серьезно, потому что время такое, что не знаешь, что будет завтра. Вот я общался на днях с друзьями, предлагали встретиться через неделю. Так я ответил: давай так надолго вперед не загадывать, потому что такая жизнь сейчас, что планировать нельзя, – рассказывал Михайличенко.

Чем сейчас занимается бывший динамовец неизвестно. Однако недавно он попал в эпицентр скандала с избиением сантехника в Печерском районе Киева.

Что известно о скандале с участием Михайличенко?

Вечером 22 января 2026 года журналистка Наджие Аметова сообщила, что экс-тренер Динамо и сборной Украины избил 53-летнего сантехника из-за отсутствия отопления в его доме в Киеве.

Впоследствии, по данным BBC, на место прибыла полиция, которая начала расследование дела об избиении работника ЖЭКа. Было открыто уголовное производство, а пострадавшего отправили на судмедэкспертизу для установления степени телесных повреждений.

Позже блогер Игорь Бурбас обнародовал запись разговора, в которой Михайличенко рассказал о вчерашнем инциденте с сантехником.

Он ударил в грудь мою жену и сказал, что з*****ы вы все. И после этого жена набрала меня, и я по-мужски пришел к нему разговаривать. Я не бил его Он после этого еще работал там полчаса или час,

– рассказал Михайличенко.

По словам легенды Динамо, после этого к нему приехала полиция. Оказалось, что сантехник, которого якобы избил Михайличенко, вызвал скорую и написал заявление в правоохранительные органы.

Что говорил Михайличенко о войне России против Украины?

В интервью Футбол Time Михайличенко признался, что почти никто из футбольных знакомых из России не позвонил ему после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Он отметил, что общался со многими игроками, которые в олимпийской и национальных сборных СССР.

Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Однако единственный от кого экстренер Динамо и сборной Украины получил звонок был россиянин Игорь Скляров, проживающий в США.

Его жена - известная гимнастка и они работают там давно, он очень шокирован. После общения со своими одноклубниками, друзьями из России, он потом говорил, что это больше Северная Корея, чем Россия. Для него это очень больно. Они, вероятно, понимают, что со мной общаться нежелательно. Не буду больше говорить ни имен, ни фамилий, потому что они уже не имеют их. Фамилии и имена у людей, а у животных - нет. Ой, животные могут обидеться, что их сравнили с русскими,

– делился Михайличенко.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения легенда "бело-синих" отметил, что находится в Украине и выразил уверенность, что наша страна победит. Также он поблагодарил военных за защиту.

"Невозможно сказать одним предложением, что такое война. Очень неспокойно за своих близких, за свою страну, за своих детей и друзей. Эта опасность чувствуется везде. Уверен, что мы очень сильная нация, и это преодолеем. Били русских и будем бить. Это больная нация. Они будут отмаливать свои грехи не десятками, а сотнями лет. Я, моя мать и старший сын остались здесь. Жена с младшим сыном уехали заграницу. Я чувствую, что на сегодняшний день должен быть здесь", – сказал экстренер.

Другие интересные факты о Михайличенко