УЄФА оголосила, що всі матчі єврокубків цього тижня розпочинатимуться хвилиною мовчання на знак пам'яті про Мірчу Луческу. Таке рішення прийнято, щоб вшанувати колишнього тренера Динамо, Шахтаря та національної збірної Румунії, який пішов з життя 7 квітня у віці 80 років.

Як вшанують пам'ять Луческу?

Хвилина мовчання відбудеться на матчах Ліги чемпіонів, серед яких Атлетіко – Барселона та ПСЖ – Ліверпуль, а також на всіх інших поєдинках 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

На знак вшанування пам'яті Мірчі Луческу на всіх майбутніх матчах клубних турнірів УЄФА, запланованих на цей тиждень, буде оголошено хвилину мовчання,

– йдеться у заяві організації.

Зокрема, 9 квітня свій поєдинок у чвертьфіналі Ліги конференцій проведе колишній клуб Луческу – Шахтар. Донеччани зустрінуться в Польщі з нідерландським АЗ.

