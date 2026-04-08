УЕФА объявила, что все матчи еврокубков на этой неделе будут начинаться минутой молчания в знак памяти о Мирче Луческу. Такое решение принято, чтобы почтить бывшего тренера Динамо, Шахтера и национальной сборной Румынии, который ушел из жизни 7 апреля в возрасте 80 лет.
Как почтят память Луческу?
Минута молчания состоится на матчах Лиги чемпионов, среди которых Атлетико – Барселона и ПСЖ – Ливерпуль, а также на всех других поединках 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций.
В знак почтения памяти Мирчи Луческу на всех предстоящих матчах клубных турниров УЕФА, запланированных на эту неделю, будет объявлена минута молчания,
– говорится в заявлении организации.
В частности, 9 апреля свой поединок в четвертьфинале Лиги конференций проведет бывший клуб Луческу – Шахтер. Дончане встретятся в Польше с нидерландским АЗ.
Как начались матчи Лиги Чемпионов?
Матч между ПСЖ и Ливерпулем начался минутой молчания – футболисты почтили память Луческу. На поединке во Франции также присутствовал президент УЕФА Александер Чеферин.
Минута молчания на матче ПСЖ – Ливерпуль / Фото скриншот с трансляции MEGOGO
В параллельном матче между Барселоной и Атлетико также состоялись подобные мероприятия.
Минута молчания в матче Барселона – Атлетико / Фото скриншот с трансляции MEGOGO
Что сделал Галатасарай в память о Луческу?
- Перед матчем в турецкой лиге против Гезтепе игроки Галатасарая провели разминку в футболках с портретом Мирчи Луческу, об этом стало известно из соцсети X.
Этим клуб почтил память своего бывшего тренера. Румынский специалист возглавлял команду с 2000 по 2002 год.