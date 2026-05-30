Зустріч відбудеться в суботу, 30 травня, і розпочнеться о 19:00 за київським часом. Як повідомляє 24 Канал, УЄФА вперше переніс початок фінального матчу на три години раніше, ніж це зазвичай відбувається.

Що відомо про матч ПСЖ – Арсенал?

Матч обслуговуватиме німецький арбітр Даніель Зіберт.

ПСЖ є чинним володарем трофею, торік команда розгромила Інтер з рахунком 5:0, і нині прагне зберегти титул. У плей-оф на шляху до фіналу парижани пройшли мюнхенську Баварію. У складі французького клубу також заявлений український захисник Ілля Забарний.

Арсенал вперше за останні 20 років вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (попередній раз у 2006 році). Підопічні Мікеля Артети підходять до вирішального матчу як чинні чемпіони англійської Прем'єр-ліги. У півфіналі "каноніри" вибили мадридське Атлетіко.

Перед грою відбудеться офіційна церемонія відкриття, головним хедлайнером якої стане відомий американський інді-рок гурт The Killers.

Які деталі трансляції в Україні?

Ексклюзивну трансляцію поєдинку ПСЖ – Арсенал в Україні забезпечить медіасервіс MEGOGO. Матч буде доступний користувачам пакетів "Спорт" та "MEGOPACK" на ОТТ-платформі, а також безпосередньо на каналі "MEGOGO Футбол Перший". У коментаторській кабіні працюватимуть Олександр Новак та Вадим Скічко.

Передматчевий аналіз розпочнеться о 17:45 в ефірі аналітичної студії з ведучим Володимиром Кобельковим та експертами – Олександром Головком і Сергієм Нагорняком.

Крім того, о 18:30 глядачі зможуть обрати альтернативний супровід гри від Сергія Стерненка та Романа Бебеха. Мета цього спецпроєкту – об'єднати футбольну спільноту навколо благодійного збору на Шахедоріз для українських військових.

24 Канал також проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСЖ – Арсенал.

