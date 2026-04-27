Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Мирофанов надеется скоро увидеть спортсменов страны-агрессора на крупнейших соревнованиях. Об этом он сказал пропагандистским СМИ.

К теме ФИФА может лишить США матчей чемпионата мира-2026 из-за войны Трампа против Ирана

При чем здесь Шевченко и чего хочет российский чиновник?

Максим Митрофанов заявил, что Андрей Шевченко, по его мнению, не сможет помешать возвращению россиян в международные соревнования. В качестве аргумента российский чиновник неожиданно привел якобы недостаточное влияние президента УАФ.

Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас продолжается. Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут,

– сказал Митрофанов.

Отметим, что в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино неожиданно заявил о том, что футбольные санкции против России "создали больше разочарования и вражды". Тогда в интервью британскому sky.com чиновник предложил вернуть российские сборные в крупные соревнования.

Что на это ответил Андрей Шевченко?

Президент УАФ заявил, что его позиция остается неизменной и исключает любые уступки представителям страны-агрессора. Шевченко также пообещал встретиться с Джанни Инфантино, чтобы еще раз "предметно донести информацию о войне в Украине".

Также не поддержал своего президента и Совет ФИФА, который отверг возможность снятия бана с россиян.

Как сейчас работают футбольные санкции против России?