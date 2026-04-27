Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Мирофанов надеется скоро увидеть спортсменов страны-агрессора на крупнейших соревнованиях. Об этом он сказал пропагандистским СМИ.
При чем здесь Шевченко и чего хочет российский чиновник?
Максим Митрофанов заявил, что Андрей Шевченко, по его мнению, не сможет помешать возвращению россиян в международные соревнования. В качестве аргумента российский чиновник неожиданно привел якобы недостаточное влияние президента УАФ.
Он может много говорить. На мой взгляд, никакого влияния в ФИФА он не имеет. От Шевченко здесь ничего не зависит. Обсуждение нашего возвращения сейчас продолжается. Есть работа и ощущения. Давайте ждать решения, которые будут,
– сказал Митрофанов.
Отметим, что в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино неожиданно заявил о том, что футбольные санкции против России "создали больше разочарования и вражды". Тогда в интервью британскому sky.com чиновник предложил вернуть российские сборные в крупные соревнования.
Что на это ответил Андрей Шевченко?
Президент УАФ заявил, что его позиция остается неизменной и исключает любые уступки представителям страны-агрессора. Шевченко также пообещал встретиться с Джанни Инфантино, чтобы еще раз "предметно донести информацию о войне в Украине".
Также не поддержал своего президента и Совет ФИФА, который отверг возможность снятия бана с россиян.
Как сейчас работают футбольные санкции против России?
- В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из турниров под своей эгидой. При этом значительно меньше ограничения в отношении Беларуси. Представители этой страны продолжают играть официальные матчи, но домашние поединки проводят на нейтральных полях.
- Впервые речь о возвращении РФ в футбол велась еще в прошлом году в сентябре, когда состоялся исполком УЕФА в албанской Тиране. Однако, дальше разговоров дело не пошло.
- Отметим, что 6 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира к Евро-2028. Если к тому времени санкции с россиян не снимут, то сборная этой страны пропустит и европейское первенство, которое состоится через два года в Великобритании и Ирландии.