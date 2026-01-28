Журова убеждена, что Россия имеет достаточно спортивной и инфраструктурной базы, чтобы провести Олимпиаду "на отлично". Она заявила, что страна готова организовать соревнования "хоть завтра", пишет 24 Канал.
Что сказала Журова?
Бывшая олимпийская чемпионка по конькобежному спорту рассказала о своем "сценарии будущего". Среди городов, которые могли бы принять главные спортивные соревнования четырехлетия Журова назвала Москву, Казань, Сочи и Санкт-Петербург. Последний, по ее мнению, мог бы объединить усилия и использовать географическое соседство с Хельсинки.
По ее словам, такой формат может стать реальным не ранее чем в 2038 году, поскольку календарь Олимпийских игр уже расписан. В то же время единоличное проведение Игр из-за больших финансовых затрат становится сложным.
Пока мир готовится к Олимпийским играм в Милане
Ближайшие Олимпийские игры зимнего цикла запланированы в Италии (Милан-Кортина-д'Ампеццо) с 6 по 22 февраля 2026 года, и Россия не будет выступать там под собственным флагом.
По сообщению CBS News, Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе, сохранив те же санкции, что и на Играх в Париже.
Финляндия, которая с 2023 года является членом НАТО, имеет напряженные отношения с Москвой, в частности после полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это, идея совместных Игр звучит провокационно как в политической, так и в спортивной плоскости.
Экспертное мнение: реалистично или фантастично?
- Наблюдатели ставят под сомнение реализацию идеи: такое предложение уже вызвало шквал критики экспертов и политиков.
- Организационные требования Олимпиады: огромные расходы и многолетнее планирование.
- Международная реакция на российскую агрессию: многие страны выступают против возвращения России к спортивным соревнованиям.
- Кроме официальных позиций стран-правительств, норвежские спортсменки выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2026. В частности, как сообщало ABC Nyheter, три норвежские лыжницы публично высказались против возвращения российских атлетов в соревнования.
- Дипломатические риски: совместное проведение соревнований с Россией для страны НАТО выглядит странно и фактически невозможно.