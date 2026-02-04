Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и прилегающих регионах Италии. От Украины на Игры отправились 46 спортсменов.

Кто станет знаменосцами Украины?

Почетную роль во время церемонии открытия будут играть знаменосцы. НОК Украины выбрал для этой миссии двух атлетов – Владислава Гераскевича и Елизавету Сидорко.

И если скелетонист часто появляется в СМИ, то о Сидорко немного известно широкой общественности. 24 Канал рассказывает самые интересные факты об украинских знаменосцах.

Что известно о Владиславе Гераскевиче?

Гераскевич – первый скелетонист на Олимпиаде. Киевлянин стал наиболее ярким представителем скелетона в Украине и единственным участником зимних Игр в этом виде спорта. Владислав ездил на ОИ в 2018 и 2022 годах, но его потолком пока было попадание в топ-20. Лучшим же его результатом стало четвертое место на чемпионате мира в 2025-м. Гераскевича от медали отделили лишь 0,08 секунды!



Владислав Гераскевич – лучший скелетонист в истории Украины / фото Getty Images

Гераскевич мог стать боксером. В детстве скелетонист активно занимался этим видом спорта и мечтал достичь вершин в нем. Владислав даже шутил, что хотел вместо Усика поехать боксером на Олимпиаду-2012, но уступил Александру дорогу к боксерским вершинам. В конце концов Владислав сконцентрировался именно на скелетоне.

Гераскевич активно выступает против россиян. Владислав стал одним из главных борцов против выступления представителей России на международной арене. Он активно призывает спортивное сообщество не допускать спортсменов из страны-террористки, а также активно требует от украинской власти действовать в этом направлении.

Санкции должны перейти на международный уровень. Россиян просто не должны пускать в Европу, а в дальнейшем – и в США и Канаду. Они просто могут не доезжать на соревнования и никто на это не повлияет. Это надо было вводить гораздо раньше. Конечно, что наши государственные структуры могли бы проработать немножко лучше и заняться этим вопросом напрямую. Украинские спортсмены и болельщики не должны заниматься этим,

– рассказывал Гераскевич.

Что известно о Елизавете Сидорко?

Сидорко установит рекорд среди украинских шорт-трекистов. Девушка будет самой молодой спортсменкой в этом виде спорта для нашей страны на зимних Олимпиадах. Кроме того, 21-летняя атлетка будет первой из Украины на дистанции в 500 метров за последние 28 лет. Она – единственная спортсменка, которая представит нашу страну в женском соревновании.



Елизавета Сидорко впервые поедет на Олимпиаду / фото из инстаграма спортсменки

Отец Сидорко воюет в рядах ВСУ. Спортсменка родом из Сум призналась, что ее папа сейчас находится на службе и защищает страну от российских захватчиков на фронте.

Для меня быть знаменосцем является особой миссией. Я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться. Он сможет сказать, что его дочь открывает Олимпийские игры,

– призналась Елизавета.

Сидорко дебютирует на зимних Олимпийских играх. Девушка намерена стать первой шорттрекисткой в истории, которая принесет медаль Украине в этом виде спорта. В сентябре 2024-го Елизавета выиграла международные соревнования в Дрездене. В январе этого года она уже представила Украину на чемпионате Европы по шорттреку.