О решении своего 36-летнего племянника сообщил дядя британца Адедамола Джошуа. Семья "Эй-Джея" поддержала этот шаг, пишет 24 Канал со ссылкой на The Punch.

Почему Джошуа уходит с профи-ринга?

По словам Ададемолы, смерть двух самых близких людей в команде Джошуа стала для супертяжа шоком, от которого трудно оправиться.

Энтони пообещал семьям Сины Гами и Латифа Айоделе обеспечить пожизненное содержание, даже несмотря на прекращение выступлений на ринге.

Как семья Джошуа реагирует на завершение выступлений?

Дядя спортсмена не скрывает, что он и другая родня очень рады, что Энтони больше не будет драться.

Каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы,

– сказал Ададемола.

Что сам Джошуа говорит о своем будущем?

Британец не делал официальных заявлений о прекращении карьеры или любых других планах. Недавно он впервые нарушил молчание после трагической аварии, обнародовав на своей странице в Instagram фото с собственной матерью и матерями погибших друзей.

Что известно о ДТП, в которое попал Джошуа?