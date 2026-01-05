Появились новые детали ДТП с участием бывшего чемпиона мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
Читайте также Куда смотрит Трамп: украинского боксера ограбили в США
Что известно о ДТП с участием Джошуа?
Недавно водителя автомобиля Адении Кайоде, в котором ехал Джошуа, обвинили в том, что авария произошла из-за его халатности.
Однако Ифеолува Аденийи выступил в защиту своего отца, отрицая обвинения в опасном и неосторожном вождении.
Мой отец не нарушал. Он ехал в пределах разрешенной скорости, но внезапно отказали тормоза. Он давил на педаль – и ничего не происходило. Если бы эта фура не была припаркована незаконно, ничего бы не произошло. Мой отец возит Энтони уже три года, он опытный и ответственный водитель,
– сказал Ифеолува.
Недавно стало известно, что спасло "Эй Джея" во время жуткой аварии в Нигерии.
Что спасло Джошуа?
По информации Daily Mail, в последний момент Джошуа пересел с переднего на заднее место, что спасло жизнь бывшего чемпиона мира. Отметим, что пересесть боксера попросил водитель.
Причина в том, что из-за "Эй Джей" имеет большие габариты. Поэтому водитель попросил его поменяться местами, чтобы у него была лучшая видимость боковых зеркал.
"Мой клиент не признал себя виновным, и то, что произошло, было несчастным случаем. У меня еще не было возможности поговорить с ним, но я знаю, что тормоза не сработали. Мне также известно, что сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами, потому что не видел боковое зеркало. Джошуа согласился и сел позади водителя, а Латиф поменялся с ним местами", – заявил адвокат водителя.
В каком состоянии сейчас Джошуа?
После аварии Джошуа госпитализировали в местную частную больницу. Впоследствии 1 января 2026 года британского боксера отпустили после обследования.
Позже бывший чемпион мира поехал в похоронное бюро, чтобы отдать дань уважения своим погибшим друзьям и тренерам – Латифу Айоделе и Сине Гаме.
Недавно "Эй Джей" выложил первую фотографию в инстаграме после жуткого ДТП. Сейчас боксер в кругу друзей, где восстанавливается морально и физически.