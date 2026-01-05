Появились новые детали ДТП с участием бывшего чемпиона мира. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?

Недавно водителя автомобиля Адении Кайоде, в котором ехал Джошуа, обвинили в том, что авария произошла из-за его халатности.

Однако Ифеолува Аденийи выступил в защиту своего отца, отрицая обвинения в опасном и неосторожном вождении.

Мой отец не нарушал. Он ехал в пределах разрешенной скорости, но внезапно отказали тормоза. Он давил на педаль – и ничего не происходило. Если бы эта фура не была припаркована незаконно, ничего бы не произошло. Мой отец возит Энтони уже три года, он опытный и ответственный водитель,

– сказал Ифеолува.

Недавно стало известно, что спасло "Эй Джея" во время жуткой аварии в Нигерии.

Что спасло Джошуа?

По информации Daily Mail, в последний момент Джошуа пересел с переднего на заднее место, что спасло жизнь бывшего чемпиона мира. Отметим, что пересесть боксера попросил водитель.

Причина в том, что из-за "Эй Джей" имеет большие габариты. Поэтому водитель попросил его поменяться местами, чтобы у него была лучшая видимость боковых зеркал.

"Мой клиент не признал себя виновным, и то, что произошло, было несчастным случаем. У меня еще не было возможности поговорить с ним, но я знаю, что тормоза не сработали. Мне также известно, что сначала Энтони сел на переднее сиденье, но водитель попросил его поменяться местами, потому что не видел боковое зеркало. Джошуа согласился и сел позади водителя, а Латиф поменялся с ним местами", – заявил адвокат водителя.

В каком состоянии сейчас Джошуа?