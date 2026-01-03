В апреле 2025 года Федор Черкашин поселился в американском Лас-Вегасе. Там у него возникли проблемы с местными жителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Как у Черкашина похитили велосипед в США?

За короткий промежуток времени проживания в США Черкашину пришлось столкнуться с местным криминалитетом. По словам боксера, на улицах много бездомных и людей с психическими расстройствами. Из-за этого там довольно часто случаются уголовные преступления.

У меня там украли велосипед – просто взяли и забрали. У моего друга в Нью-Йорке украли машину. Такие вещи случаются. Был случай, когда моя жена зашла в магазин возле заправки купить воду, и к ней подошел мужчина, начал что-то говорить, вел себя странно. Она вышла оттуда очень напуганная, сказала, что больше туда сама не пойдет,

– рассказал Черкашин.

Полиция не смогла найти его велосипед, а потому спортсмену пришлось идти в магазин и покупать новый.

Кроме того, Черкашин столкнулся с проблемой коммуникации с местными жителями. Боксер рассказал историю, как пытался утихомирить неугомонного соседа.

"Мы живем в Вегасе, здесь бывает, что кто-то постоянно кричит, соседи между собой ссорятся. Я как-то стучу в дверь – открывает парень, лет 23. Я не знаю, что он там делает со своей женщиной, но она постоянно кричит. Я говорю: "Hey, man, please...". А он улыбается: "Все нормально, все хорошо".

И ты реально не знаешь – он сейчас выйдет и застрелит тебя, или просто улыбнется и закроет дверь. Очень опасно", – сказал Черкашин.

29-летний украинец признался, что не понимает их ментальности. В таких ситуациях неизвестно, как отреагирует незнакомый человек на слова или действия.

Что известно о Черкашине?