Чемпионат мира-2026 впервые в истории будут принимать три страны: США, Мексика и Канада. В Соединенных Штатах матчи будут проходить в 11 городах, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Почему Трамп собирается переносить матчи?

Недавно в Белом доме состоялось мероприятие, посвященное предстоящему чемпионату мира по футболу. Во время общения с журналистами Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможность переноса матчей из одних городов в другие.

Мы сделаем так, чтобы турнир был очень безопасным. Но если я сочту, что какой-то город опасен, мы перенесем матчи. Если какой-либо город может стать даже немного опасным для чемпионата мира или Олимпиады-2028, мы этого не позволим. Мы изменим локацию. Но я надеюсь, что этого не произойдет,

– заявил Трамп.

Президент США не сообщил, в чем заключается опасность. Журналисты поинтересовались у Трампа, не связано ли это с протестами в Сиэтле и Сан-Франциско, вызванные мигрантской политикой действующей администрации.

"Они руководствуются радикальными левыми сумасшедшими, которые не знают, что делают. Мы позаботимся о безопасности", – ответил Трамп.

Пока отсутствует официальный ответ ФИФА по этому вопросу. Очевидно что футбольная организация должна определять города, где будут проходить матчи ЧМ-2026.

Какие города в США будут принимать матчи ЧМ-2026?

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня. Турнир продлится до 19 июля, когда состоится финал Мундиаля.

В США матчи будут принимать 11 городов – Сиэтл, Нью-Джерси, Бостон, Майами, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Филадельфия, Атланта, Сан-Франциско и Даллас.

Сиэтл будет принимать шесть матчей: четыре поединка группового этапа, а также встречи 1/32 и 1/16 финала.

В Сан-Франциско, а точнее в Санта-Кларе (40 километров от Сан-Францско – 24 Канал) будут проходить пять матчей группового турнира и один в плей-офф.

Ранее сообщалось о турнире UFC, который состоится в следующем году на территории Белого дома. Дональд Трамп анонсировал присутствие 80 тысяч зрителей на бойцовском шоу.