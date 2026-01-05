З'явилися нові деталі ДТП за участі колишьного чемпіона світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.
Читайте також Куди дивиться Трамп: українського боксера пограбували у США
Що відомо про ДТП за участі Джошуа?
Нещодавно водія автомобіля Адениї Кайоде, у якому їхав Джошуа, звинуватили у тому, що аварія сталася через його недбалість.
Однак Іфеолува Аденійї виступив на захист свого батька, заперечивши звинувачення у небезпечному та необережному водінні.
Мій батько не порушував. Він їхав у межах дозволеної швидкості, але раптово відмовили гальма. Він тиснув на педаль – і нічого не відбувалося. Якби ця фура не була припаркована незаконно, нічого б не сталося. Мій батько возить Ентоні вже три роки, він досвідчений і відповідальний водій,
– сказав Іфеолува.
Нещодавно стало відомо, що врятувало "Ей Джея" під час моторошної аварії у Нігерії.
Що врятувало Джошуа?
За інформацією Daily Mail, в останній момент Джошуа пересів з переднього на заднє місце, що врятувало життя колишнього чемпіона свтіу. Відзначимо, що пересісти боксера попросив водій.
Причина у тому, що через "Ей Джей" має великі габарити. Тому водій попросив його помінятися місцями, щоб у нього була краща видимість бокових дзеркал.
"Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним, але я знаю, що гальма не спрацювали. Мені також відомо, що спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями, бо не бачив бокове дзеркало. Джошуа погодився і сів позаду водія, а Латіф помінявся з ним місцями", – заявив адвокат водія.
У якому стані зараз Джошуа?
Після аварії Джошуа госпіталізували до місцевої приватної лікарні. Згодом 1 січня 2026 року британського боксера відпустили після обстеження.
Пізніше колишній чемпіон світу поїхав у похоронне бюро, аби віддати шану своїм загиблим друзям та тренерам – Латіфу Айоделе та Сіні Гамі.
Нещодавно "Ей Джей" виклав першу світлину інстаграмі після моторошної ДТП. Наразі боксер у колі друзів, де відновлюється морально та фізично.