З'явилися нові деталі ДТП за участі колишьного чемпіона світу. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Що відомо про ДТП за участі Джошуа?

Нещодавно водія автомобіля Адениї Кайоде, у якому їхав Джошуа, звинуватили у тому, що аварія сталася через його недбалість.

Однак Іфеолува Аденійї виступив на захист свого батька, заперечивши звинувачення у небезпечному та необережному водінні.

Мій батько не порушував. Він їхав у межах дозволеної швидкості, але раптово відмовили гальма. Він тиснув на педаль – і нічого не відбувалося. Якби ця фура не була припаркована незаконно, нічого б не сталося. Мій батько возить Ентоні вже три роки, він досвідчений і відповідальний водій,

– сказав Іфеолува.

Нещодавно стало відомо, що врятувало "Ей Джея" під час моторошної аварії у Нігерії.

Що врятувало Джошуа?

За інформацією Daily Mail, в останній момент Джошуа пересів з переднього на заднє місце, що врятувало життя колишнього чемпіона свтіу. Відзначимо, що пересісти боксера попросив водій.

Причина у тому, що через "Ей Джей" має великі габарити. Тому водій попросив його помінятися місцями, щоб у нього була краща видимість бокових дзеркал.

"Мій клієнт не визнав себе винним, і те, що сталося, було нещасним випадком. У мене ще не було можливості поговорити з ним, але я знаю, що гальма не спрацювали. Мені також відомо, що спочатку Ентоні сів на переднє сидіння, але водій попросив його помінятися місцями, бо не бачив бокове дзеркало. Джошуа погодився і сів позаду водія, а Латіф помінявся з ним місцями", – заявив адвокат водія.

У якому стані зараз Джошуа?