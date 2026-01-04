Ентоні Джошуа 4 січня виклав свою першу світлину в інстаграмі після жахливої аварії. Британський супертяж відновлюється фізично та морально у колі близьких, передає 24 Канал.

До теми Водію авто Джошуа, який вбив людей, висунули звинувачення: чи взяли його під варту

Що виклав Джошуа?

Колишній суперник Олександра Усика не став вигадувати великих текстів, а лаконічно підписав обидва фото.

Мої брати-охоронці,

– підписав фото боксер.

Джошуа назвав братами-охоронцями своїх тренерів-друзів, які загинули в цій ДТП в Нігерії – Латіфа "Латца" Айоделе та Сіна Гамі.

Що відомо про аварію за участі Джошуа?

Аварія сталась на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун 29 грудня 2025 року, коли позашляховик Lexus перевищив швидкість, пішовши на обгін, втратив керування та влетів у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

Джошуа госпіталізували у приватну лікарню та виписали додому 1 січня 2026 року. Також у ДТП вижив водій авто, у якому перебував Ентоні. Після виписки водія взяли під варту, висунувши йому аж чотири звинувачення. Ентоні ж разом із матір'ю поїхав у похоронне бюро, де вони віддали шану загиблим перед репатріацією тіл до Великої Британії.

Портал The Guardian Nigeria повідомляв, що є дві ймовірні причини аварії – перевищення швидкості та технічна несправність (раптовий прорив шини).

Боєць UFC Брайс Мітчелл раптово звинуватив Джейка Пола, який 20 грудня 2025 року програв нокаутом Джошуа, у загибелі тренерів Ентоні.

Як ДТП може вплинути на кар'єру Джошуа?

Портал GB News повідомляв, що отримані травми в Ентоні можуть бути значно серйозніші, аніж раніше повідомлялось в офіційних органах.

Водночас промоутер Френк Воррен припустив, що ця аварія може не лише зірвати можливу британську битву Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, а й взагалі глобально вплинути на боксерську кар'єру Ей Джея.

"Я навіть не знаю, чи матиме він бажання знову виходити в ринг або чи взагалі ще боксуватиме. Це те, на що може відповісти лише час", – говорив відомий промоутер.