Бывший чемпион мира в супертяжелом весе прибыл в Украину по приглашению Александра Усика и посетил ряд мероприятий в Киеве. Во время одного из них спортсмен встретился с украинским политиком, который неоднократно попадал в скандалы, сообщает 24 Канал.
Что известно о встрече Джошуа с Тищенко?
Во время пребывания в столице Джошуа сфотографировался с народным депутатом Николаем Тищенко. Политик обнародовал совместный снимок в соцсетях, чем сразу привлек внимание пользователей.
Удалось перекинуться несколькими словами с Энтони Джошуа. Я сказал ему, что он really king men. А он сказал, что ему очень нравится Украина и он искренне желает нам победы и мира,
– написал политик на своей странице в инстаграме.
Тищенко неоднократно оказывался в центре громких скандалов, в частности из-за поездок за границу во время войны и уголовных производств, поэтому появление его рядом с известным боксером вызвало неоднозначную реакцию.
Джошуа приехал в Украину по приглашению Усика
Энтони Джошуа впервые посетил Украину, где провел несколько дней вместе с чемпионом мира Александром Усиком. Боксеры вместе посетили боксерский вечер, пообщались с украинскими военными и прогулялись по Киеву.
Визит британца стал громким событием для украинского спорта, ведь он является одним из самых известных боксеров современности и бывшим соперником Усика в двух чемпионских боях.
Во время своего пребывания в Украине Джошуа успел познакомиться с рядом известных бизнесменов и блогеров.
Чем известен Энтони Джошуа?
- Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям IBF (2016 – 2019, 2019 – 2021), WBA Super (2017 – 2019, 2019 – 2021), IBO (2017 – 2019, 2019 – 2021) и WBO (2018–2019, 2019 – 2021). В общем победил 9 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
- Олимпийский чемпион в супертяжелом весе 2012 года.
- Британец победил Владимира Кличко, но потом дважды проиграл Александру Усику.
- В конце прошлого года Джошуа попал в ДТП в Нигерии, в результате которого погибли тренеры британца.