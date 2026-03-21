Загалом Джошуа та Усик нерідко зустрічаються останнім часом. Ба більше, українець допомагає Ентоні у тренуваннях та готує його до повернення на ринг, повідомляє Brunch Boxing.
До теми Випив кави біля Рівного та вітався з військовими: як Джошуа зустріли в Україні
Що Ф'юрі сказав про Джошуа?
Одним з потенційних суперників британця може стати Тайсон Ф'юрі, який у січні оголосив про повернення на ринг. "Циганського короля" спитали про співпрацю Джошуа та Усика.
Тайсон же очікувано видав гучну та провокативну заяву на фоні візиту Ентоні в Україну. Він заявив, що вже "побив Усика" і тепер готується зробити це із Джошуа.
Це йому не допоможе, зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику і я відіб’ю голову "Ей Джею" теж. Весело, що він намагається. Сподіваюся, що Усик теж буде у кутку. Я тоді приведу Леннокса Льюїса,
– заявив Ф'юрі.
Нагадаємо, що Тайсон ніколи не перемагав Усика. Боксери двічі зустрічались у 2024 році і обидва поєдинки заишились за українцем, який перемагав за очками суддів.
Один із тих боїв дозволив Олександру стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Також Усик двічі бився із Джошуа та також перемагав його.
Що сталось із Джошуа у 2025 році?
- У грудні минулого року Ентоні повернувся на ринг після більш ніж річної паузи. Британець впевнено здолав боксера-блогера Джейка Пола.
- Проте наприкінці року Джошуа потрапив у моторошну ДТП в Нігерії, в якій він дивом вижив. Боксер завітав у Нігерію, яка є для нього другою Батьківщиною, під час відпустки.
- Аварія забрала життя двох тренерів "Ей Джея" – Латіфі Айоделе та Сіни Гамі. Вважається, що причиною ДТП стало перевищення швидкості автівкою із Джошуа.
- Вона врізалась у вантажівку на узбіччі магістралі. Sky Sports повідомляв, що водію вже висунули звинувачення щодо порушень правил керування.
- Після ДТП в ЗМІ поширилась інформація, що Джошуа вирішив завершити кар'єру. Такі слова передають джерела з посиланням на дядька Ентоні, хоча сам боксер про це поки офіційно не оголошував