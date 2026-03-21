Загалом Джошуа та Усик нерідко зустрічаються останнім часом. Ба більше, українець допомагає Ентоні у тренуваннях та готує його до повернення на ринг, повідомляє Brunch Boxing.

Що Ф'юрі сказав про Джошуа?

Одним з потенційних суперників британця може стати Тайсон Ф'юрі, який у січні оголосив про повернення на ринг. "Циганського короля" спитали про співпрацю Джошуа та Усика.

Тайсон же очікувано видав гучну та провокативну заяву на фоні візиту Ентоні в Україну. Він заявив, що вже "побив Усика" і тепер готується зробити це із Джошуа.

Це йому не допоможе, зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику і я відіб’ю голову "Ей Джею" теж. Весело, що він намагається. Сподіваюся, що Усик теж буде у кутку. Я тоді приведу Леннокса Льюїса,

– заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон ніколи не перемагав Усика. Боксери двічі зустрічались у 2024 році і обидва поєдинки заишились за українцем, який перемагав за очками суддів.

Один із тих боїв дозволив Олександру стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Також Усик двічі бився із Джошуа та також перемагав його.

