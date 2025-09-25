На цьому рівні наш боксер став абсолютом і вирішив спробувати свої сили в хевівейті. 24 Канал пригадує першу по-справжньому гучну перемогу українця в "королівській" ваговій категорії, яка відбулася 25 вересня 2021 року.

Як Усик дійшов до бою проти Джошуа?

У 2018 році Олександр Усик зібрав усі пояси крузервейту, здобувши перемогу на турнірі в Москві, де у фіналі здолав росіянина Мурата Гассієва. Після цього українець захистив титул абсолюта, нокаутувавши британця Тоні Белью, який перед цим двічі переміг зіркового Девіда Хея у хевівейті.

Здобувши таку статусну перемогу, Олександр Усик вирішив, що й він здатен досягнути успіху в надважкій ваговій категорії. Українець заявив, що підіймається у вазі й восени 2019 року провів перший бій у новому дивізіоні, впевнено здолавши Чазза Візерспуна.

А вже в жовтні 2020 року на Усика чекала перевірка набагато серйознішим опонентом. Він бився з Дереком Чісорою, який був важчим за українця на 17 кілограмів і завжди славився силовими ударами.

Цей тест українець, який вважався андердогом, пройшов дуже гідно. Він продемонстрував, що має міцне підборіддя та здобув перемогу одноголосим рішенням суддів.

Після оголошення результату Олександр Усик кинув виклик одній з головних зірок тодішнього хевівейту Ентоні Джошуа. Він гучно заявив, що йде за Ей Джеєм.

Усик кинув виклик Джошуа: дивіться відео

Як минув бій Усик – Джошуа?

На той момент британець був об'єднаним чемпіоном світу. Він володів титулами WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

Ей Джей прийняв виклик і вважався явним фаворитом. Він підходив до поєдинку з Усиком, маючи у своєму активі 24 перемоги у 25 боях.

Британець також був олімпійським чемпіоном, але при цьому бився у своїй природній вазі. На церемонії зважування він виявився важчим за Усика на вісім кілограмів.

Однак це не дало йому жодної переваги. З самого початку поєдинку український боксер захопив ініціативу та діяв першим номером.

Усик упевнено забирав раунди за очками. Ближче до екватора бою Джошуа зміг відповісти декількома влучними ударами та намагався підвищити темп, однак наприкінці битви Олександру вдалась відмінна серія ударів, яка потрясла британця.

Домінування українця врешті-решт не викликало питань ні в кого. Він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112, 115:113 та став чемпіоном світу в надважкому дивізіоні – це сталося рівно чотири роки тому.

Дивіться відеоогляд бою Усик – Джошуа

Після цього боксери проводили реванш, який також залишився за українцем. Усик згодом зачистив королівський дивізіон, а Джошуа так і не став ще раз чемпіоном світу, хоча й мав шанс – у титульному бою поступився нокаутом Даніелю Дюбуа.

Зазначимо, що нещодавно Дерек Чісора в коментарі MMA MAG розповів цікаву історію про підготовку Олександра Усика до першої битви з Ентоні Джошуа. Британець повідомив, що тоді українець вразив його своєю фізичною формою.

Він плавав п'ять годин поспіль! Я думав, що він жартує… поки не побачив відео з його тренування. Машина у воді та на рингу,

– сказав Чісора.

Нагадаємо, що напередодні промоутер Едді Хірн висловився про майбутні плани Ентоні Джошуа. В інтерв'ю для Boxing News 24 він натякнув, що світ може побачити трилогію між українцем і британцем.

Як виступав Усик після гучної перемоги над Джошуа?