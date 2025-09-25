На этом уровне наш боксер стал абсолютом и решил попробовать свои силы в хевивейте. 24 Канал вспоминает первую по-настоящему громкую победу украинца в "королевской" весовой категории, которая состоялась 25 сентября 2021 года.

Как Усик дошел до боя против Джошуа?

В 2018 году Александр Усик собрал все пояса крузервейта, одержав победу на турнире в Москве, где в финале одолел россиянина Мурата Гассиева. После этого украинец защитил титул абсолюта, нокаутировав британца Тони Беллью, который перед этим дважды победил звездного Дэвида Хэя в хевивейте.

Завоевав такую статусную победу, Александр Усик решил, что и он способен достичь успеха в супертяжелой весовой категории. Украинец заявил, что поднимается в весе и осенью 2019 года провел первый бой в новом дивизионе, уверенно одолев Чазза Уизерспуна.

А уже в октябре 2020 года Усика ждала проверка гораздо более серьезным оппонентом. Он дрался с Дереком Чисорой, который был тяжелее украинца на 17 килограммов и всегда славился силовыми ударами.

Этот тест украинец, который считался андердогом, прошел очень достойно. Он продемонстрировал, что имеет крепкий подбородок и одержал победу единогласным решением судей.

После объявления результата Александр Усик бросил вызов одной из главных звезд тогдашнего хевивейта Энтони Джошуа. Он громко заявил, что идет за Эй Джеем.

Усик бросил вызов Джошуа: смотрите видео

Как прошел бой Усик – Джошуа?

На тот момент британец был объединенным чемпионом мира. Он владел титулами WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Эй Джей принял вызов и считался явным фаворитом. Он подходил к поединку с Усиком, имея в своем активе 24 победы в 25 боях.

Британец также был олимпийским чемпионом, но при этом дрался в своем естественном весе. На церемонии взвешивания он оказался тяжелее Усика на восемь килограммов.

Однако это не дало ему никакого преимущества. С самого начала поединка украинский боксер захватил инициативу и действовал первым номером.

Усик уверенно забирал раунды по очкам. Ближе к экватору боя Джошуа смог ответить несколькими точными ударами и пытался повысить темп, однако в конце битвы Александру удалась отличная серия ударов, которая потрясла британца.

Доминирование украинца в конце концов не вызвало вопросов ни у кого. Он одержал победу единогласным решением судей 117:112, 116:112, 115:113 и стал чемпионом мира в супертяжелом дивизионе – это произошло ровно четыре года назад.

Смотрите видеообзор боя Усик – Джошуа

После этого боксеры проводили реванш, который также остался за украинцем. Усик впоследствии зачистил королевский дивизион, а Джошуа так и не стал еще раз чемпионом мира, хотя и имел шанс – в титульном бою уступил нокаутом Даниэлю Дюбуа.

Отметим, что недавно Дерек Чисора в комментарии MMA MAG рассказал интересную историю о подготовке Александра Усика к первой битве с Энтони Джошуа. Британец сообщил, что тогда украинец поразил его своей физической формой.

Он плавал пять часов подряд! Я думал, что он шутит... пока не увидел видео с его тренировки. Машина в воде и на ринге,

– сказал Чисора.

Напомним, что накануне промоутер Эдди Хирн высказался о будущих планах Энтони Джошуа. В интервью для Boxing News 24 он намекнул, что мир может увидеть трилогию между украинцем и британцем.

Как выступал Усик после громкой победы над Джошуа?