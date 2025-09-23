Оба брата Владимир и Валерий Сидоренко родились 23 сентября 1976 года в Энергодаре, где начали заниматься боксом под руководством заслуженного тренера Владимира Манзули. 24 Канал подготовил материал о достижениях знаменитых братьев и чем они сейчас занимаются.

Какие титулы выиграли братья Сидоренко?

В 1993 году братья Сидоренко попали в национальную сборную по боксу. Но уже через год их призвали в армию, где они продолжили спортивную карьеру.

За годы службы братья приняли участие в четырех чемпионатах мира среди военнослужащих. На трех из них они завоевали высшие награды. Владимир и Валерий становились чемпионами мира в 1995 году в Италии, в 1997 году в США, в 1999 году в Германии.

Братья Сидоренко со своим тренером Владимиром Манзулей / фото из инстаграма боксера

На любительском уровне Владимир стал чемпионом Европы в 1998 году. Следующее первенство в 2000 году стало настоящим триумфом близнецов. Главной сенсацией турнира в первом легчайшем весе (до 48 килограммов) стало выступление Валерия Сидоренко. 23-летний украинец в полуфинале одолел опытного венгра Пала Лакатоса. В решающем бою украинец победил действующего на тот момент чемпиона Европы и будущего призера Олимпийских игр Максима Казакова из России.

Владимир Сидоренко, выступавший в легчайшем весе (до 51 килограмм), защитил титул чемпиона, в "золотом" финале победив румына Богдана Добреску.

Впоследствии оба брата приняли участие в Олимпийских играх-2000 в Сиднее, где Владимир завоевал бронзовую награду.

В те времена братьев Сидоренко часто сравнивали с братьями Кличко. Журналисты писали, что они "были менее раскрученными, но не менее талантливыми". Близнецы в конце 1990-х и в начале 2000-х доминировали в легких дивизионах.

Братья Сидоренко вместе с братьями Кличко / фото из инстаграма Валерия Сидоренко

Как Владимир Сидоренко завоевал титул WBA?

За годы независимости Украины 14 украинских боксеров становились чемпионами мира среди профессионалов. Одним из них был Владимир Сидоренко.

В 2001 году он стал серебряным призером чемпионата мира среди любителей. А в конце года подписал контракт с профессиональным клубом "UNIVERSUM-BOX-PROMOTION".

26 февраля 2005 года в бою против мексиканца Хулио Зарате Владимир завоевал вакантный пояс WBA в легчайшем весе. Титул чемпиона мира он удерживал на протяжении трех лет, успешно защитив его шесть раз.

Владимир Сидоренко с чемпионским поясом WBA / фото с Getty Images

Потерял титул чемпиона 31 мая 2008 года в бою против панамца Ансельмо Морено. В реванше вновь потерпел поражение от Морено, не сумев вернуть звание чемпиона.

Всего на профессиональном уровне Владимир провел 27 боев, в которых одержал 22 победы (7 – нокаутом), а еще в трех потерпел поражения. Два поединка с его участием завершились вничью.

В отличие от своего брата, Валерий на профи-ринге так и не дебютировал. Он завершил карьеру после выступлений в любителях.

Спортивные достижения Владимира Сидоренко

"Бронза" Олимпиады-2000 (Сидней)

Чемпион Европы 1998, 2000

"Серебро" ЧМ-2001 (Белфаст)

Трехкратный чемпион мира среди военных (1995, 1997, 1999)

Чемпион мира WBA в легчайшем весе (2005 – 2008)

Спортивные достижения Валерия Сидоренко

Чемпион Европы 2000

Трехкратный чемпион мира среди военных (1995, 1997, 1999)

Участник Олимпиады-2000 (Сидней)

5-кратный чемпион Украины

Братья Сидоренко с добытыми трофеями / фото из инстаграма Валерия Сидоренко

Чем занимались братья после завершения карьеры?

Владимир Сидоренко вместе с Валерием основали Турнир на призы братьев Сидоренко. Первые три года розыгрыш проходил в родном Энергодаре, а с 2008 года в Севастополе. Там же он отрыл школу бокса братьев Сидоренко.

Несколько лет работал генеральным секретарем Киевской городской федерации бокса, а затем занимал несколько должностей на государственных предприятиях Украины. В частности Владимир был директором ГП "Информационно-аналитический центр" и "Спортивная аптека". В 2020 году баллотировался в мэры Энергодара.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил Владимира Сидоренко государственной стипендии. Дело в том, что прославленный боксер во время полномасштабной войны проживал в оккупированном Севастополе. Он женат на Шпаковской Наталье Федоровне. В браке они имеют двоих детей: сына Платона и дочь Софию. Все они являются гражданами России.

По информации сайта "Чемпион", с 19 января 2024 года Владимир Сидоренко переехал жить в Норвегию.

А вот Валерий Сидоренко не стал сотрудничать с россиянами. После оккупации Энергодара в 2022 году он уехал в Польшу. Там он работает тренером по боксу и делится контентом со своими подписчиками в инстаграме.