Владелец обладателя Кубка Украины отметил, что чемпион мира подарил украинцам тот позитив, который крайне необходим в непростые времена, пишет официальный сайт киевской команды.
Как Игорь Суркис отреагировал на победу Усика над Верховеном?
Президент Динамо отметил трудолюбие, настойчивость и силу духа чемпиона, которые служат вдохновением для украинцев.
Суркис заявил, що бої Александра Усика неизменно собирают украинцев у экранов. Владелец клуба поблагодарил боксера за эмоции и пожелал дальнейших побед.
В поединке с Рико Верховеном Вы показали настоящий бойцовский дух и характер. Несмотря на все трудности, Вы доказали, что готовы к любому вызову и Вам не страшен любой соперник,
– написал Игорь Суркис.
Как Александр Усик связан с футболом?
Боксер давно сотрудничает с житомирским Полесьем, с которым подписывал профессиональный контракт игрока и выступал в нескольких товарищеских матчах.
После скандала в матче Полесье – Динамо, когда руководство житомирского клуба обвинило арбитров в предвзятости и решениях в пользу киевлян, Александра Усика представили в роли вице-президента клуба. Ему было поручено инициировать реформу судейства в украинском чемпионате.